6 Sfaturi mai putin stiute despre eliminarea tarifelor de roaming

Pana in prezent, daca cineva calatorea in alta tara din UE, operatorul de telefonie mobila percepea un tarif diferit – mai ridicat – pentru comunicatiile mobile (apeluri telefonice, SMS-uri, date) efectuate in tara respectiva.

Comunicat de presa al ECC Romania (Centrul European al Consumatorilor din Romania)

UE a impus operatorilor de telefonie mobila sa reduca treptat, in mod considerabil, aceste tarife de roaming, in beneficiul consumatorilor. Cine calatoreste periodic in alte tari din UE a constatat probabil scaderea pronuntata a tarifelor de roaming in ultimii zece ani.

Incepand din data de 15 iunie 2017, ultimele tarife de roaming pe care le mai plateai inca operatorului mobil vor disparea atunci cand calatoresti in alta tara din UE. Toate contractele existente sau noi care includ servicii de roaming devin automat contracte de tip roaming la tarife nationale. Noile norme ale UE se refera la serviciile de date, la apelurile de voce si la SMS-uri.

1. Nu uita ca eliminarea tarifelor de roamning nu inseamna ca poti vorbi chiar nelimitat atunci cand calatoresti in Europa. Tariful este pentru minutele pe care le ai in abonament. Daca le depasesti vei fi taxat conform tarifelor din tara ta pentru convorbiri in afara retelei.

2. Atunci cand vorbim de elimintarea tarifelor de roaming ne referim in principal la apeluri si sms-uri, nu si la transferul de date. Internetul va fi mai ieftin, dar nu va fi gratuit. De astazi vom avea pentru transferul de date tariful unic de 7,7 eur pe GB, urmand ca pana la 1 ianuarie 2022 sa ajunga treptat la 2,5 eur pe GB. Verifica totusi cu compania ta de telefonie daca in abonamentul tau ai inclus

3. Daca te muti si iti stabilesti resedinta de durata in alta tara din UE, nu vei mai putea beneficia de ofertele de roaming la tarife nationale ale operatorilor din tara din care provii. Vei avea posibilitatea sa beneficiezi, atunci cand calatoresti in alte state membre ale UE, de roaming la tarife nationale cu un contract de telefonie mobila din noua ta tara de rezidenta.

4. In cazul in care primesti un apel atunci cand esti in vacanta acesta nu va fi tarifat cu niciun const suplimentar.

5. Daca mergi in croaziera poti beneficia de acelasi regim tarifar cu conditia sa fii conectat la o retea mobila terestra (de exemplu pe rauri, fluvii, lacuri sau de-a lungul coastei), in caz contrar nu. Normele UE in materie de roaming se aplica numai retelelor mobile terestre. Daca serviciile sunt furnizate prin alte tipuri de retele radio, cum ar fi sistemele prin satelit de la bordul navelor sau al aeronavelor, aceste servicii nu mai sunt supuse plafoanelor tarifare obligatorii ale UE. Prin urmare, intreaba compania de transport inainte de a pleca in vacanta.

6. Daca locuiesti intr-o localitate de frontiera si telefonul se conecteaza frecvent la o retea din tara respectiva cel putin o data pe zi, se va considera ca in ziua respectiva ai fost acasa, nu in roaming. Nu va avea importanta ca telefonul tau se conecteaza in acea zi si la o retea dintr-o tara vecina (fie din tara ta, fie pentru ca ai petrecut o parte din zi in acea tara straina). Ar trebui, de asemenea, ca furnizorii de roaming sa te informeze in privinta modalitatilor de a evita roamingul accidental.

"Cetatenii europeni vor putea sa telefoneze, sa trimita mesaje si sa se conecteze pe dispozitivele mobile la acelasi pret ca acasa. Este o mare realizare de depasire a barierelor transfrontaliere", a declarat Irina Chiritoiu, director ECC Romania.

Foto hoempage: Pexels