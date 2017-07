* Drept la replica ca urmare a articolului: Visez la un protest amplu al femeilor din Romania – tara unde o femeie este batuta la 30 de secunde, publicat in data de 12 iulie 2017.

Informare privind participarea doamnei secretar de stat, Aurelia Gratiela Draghici, la prezentarea Raportului combinat al Romaniei nr. 7 – 8, referitor la implementarea Conventiei privind Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare fata de Femei (CEDAW), in cadrul celei de-a 67-a sesiuni a Comitetului CEDAW, Geneva, Elvetia, 6 iulie 2017.

In perioada 4 - 7 iulie 2017, am condus delegatia intersectoriala a Romaniei la ONU, unde a avut loc cea de-a 67-a sesiune a Comitetului CEDAW, pentru prezentarea Raportului combinat al Romaniei nr.7 si 8, referitor la implementarea Conventiei privind Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare fata de Femei (CEDAW).

Principalul obiectiv al sesiunii l-a reprezentat reafirmarea angajamentului politic, la nivel inalt, privind atingerea obiectivelor si indicatorilor pentru realizarea egalitatii de sanse, precum si a masurilor concrete pentru implementarea prevederilor Conventiei privind Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare fata de Femeii. In cadrul acestei sesiuni, Comitetul CEDAW a procedat la revizuirea raportului national, printr-o procedura actuala de dialog care a permis un schimb de opinii si o analiza clara a politicilor anti-discriminare adoptate de statul roman.

Delegatia guvernamentala a avut o componenta multisectoriala, motivata de necesitatea expertizei in domeniile acoperite de Conventie (definitia discriminarii femeilor, participarea femeilor la viata publica, eliminarea discriminarii femeii in mediul rural, educatie, sanatate, servicii, accesul la viata sociala si economica, egalitatea intre femei si barbati in fata legii, drepturi egale in mariaj, relatii familiale si varsta minima pentru mariaj) cuprinzand astfel membrii din diverse domenii: Aurelia Gratiela Draghici - Secretar de Stat – ANES, Monaliza Elena Cirstea - Directia Prevenirea si Combaterea Violentei in Familie – ANES, Gianina Dimitrescu - Directia Strategii, Politici, Programe si Monitorizare pentru Egalitatea de Sanse – ANES, Adrian Petrescu - Ministerul Afacerilor Interne - Antip, Adriana Vlad - Ministerul Muncii si Justitiei Sociale - Directia Politici Beneficii Sociale, Alexandra Nemes - Ministerul Muncii si Justitiei Sociale - Directiei Politici Servicii Sociale, Elena Soava - Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Oana Petrescu- Ministerul Justitiei, Monica Vanda Munteanu - Ministerul Educatiei Nationale, Traian Filip - Misiunea Permanenta a Romaniei la Geneva, Ministru plenipotentiar, Reprezentant permanent adjunct, Albert Robu - Misiunea Permanenta a Romaniei la Geneva, Secretar I .

In cadrul lucrarilor, examinarea efectiva a raportului a inceput printr-o interventie a sefului delegatiei Romaniei, doamna secretar de stat, Aurelia Gratiela Draghici, ulterior lucrarile au continuat cu intrebari punctuale adresate membrilor delegatiei statului roman, de catre expertii din cadrul Comitetului CEDAW.

Din perspectiva CEDAW, Romania si-a asumat de aproape 35 de ani angajamentul si determinarea privind eliminarea discriminarii fata de femei si adoptarea masurilor legislative si a altor masuri necesare pentru eliminarea acestei discriminari sub toate formele si manifestarile ei.

Notabil este faptul ca perioada de referinta a Raportului combinat 7 si 8, a acoperit o durata foarte mare de timp, respectiv 2006–2016, acest fapt a ridicat gradul de dificultate in cadrul sesiunii de evaluare, punand in acelasi timp o mare presiune pe Seful delegatiei, care a trebuit sa prezinte si in acelasi timp sa surprinda atat in discursul sau cat si in interventiile punctuale, in mod onest vulnerabilitatile si progresele inregistrate de statul roman, in cei 10 ani, de implementare a prevederilor Conventiei CEDAW, tinand cont de recomandarile care au fost formulate de catre Comitetul CEDAW, cu ocazia prezentarii celui de-al 6-lea raport periodic (2006).

In acest context a fost subliniat faptul ca, angajamentul pentru respectarea prevederilor Conventiei este reafirmat in prezent la nivel guvernamental, prin viziunea Programului de guvernare pentru perioada 2017-2020, din perspectiva careia, egalitatea de gen reprezinta un domeniu prioritar in modelul social propus si, pentru prima oara, putem regasi un capitol distinct dedicat acestui concept – Cap. 9 - Respect si demnitate pentru femei.

Din perspectiva recomandarilor Comitetului, violenta sexuala se mentine ca o constanta a prioritatilor Guvernului, aceasta preocupare fiind prezenta prin asumarea masurii care vizeaza infiintarea a 8 centre de criza pentru situatiile de viol. In prezent, pentru celeritatea transpunerii reglementarilor Conventiei de la Istanbul, am identificat solutia incheierii de parteneriate cu spitalele judetene situate in municipiile resedinte de judet, reprezentative pentru cele 8 regiuni de dezvoltare din tara, in cadrul carora functioneaza Unitati de Primiri Urgente.

Sesiunea a avut un ritm sustinut, intrebarile expertilor din cadrul Comitetului CEDAW au fost orientate catre situatia actuala din Romania. Membrii delegatiei nationale au prezentat, cu maxima onestitate, atat progresele care au fost inregistrate in cei 10 ani de la ultima raportare, cat si provocarile si vulnerabilitatile cu care continuam sa ne confruntam.

In acest context avem certitudinea ca atat intrebarile pe care membrii Comitetului CEDAW le-au adresat, cat si recomandarile pe care le vor formula ulterior, constituie pentru statul roman o reala oportunitate de orientare si de fundamentare adecvata a politicilor publice care vor fi dezvoltate in viitor. Expunerea partilor esentiale din cadrul Raportului a marcat o schimbare de paradigma, ca dovada a faptului ca Romania incearca sa modernizeze/actualizeze masurile si mijloacele de interventie si sa adapteze politicile nationale, articulate cu dinamica principalelor instrumente juridice de cooperare internationala care asigura respectarea drepturilor omului.

Mentionam faptul ca delegatia nationala s-a confruntat cu o serie de intrebari care au avut in prim plan minoritatea roma, fapt care a condus la inregistrarea unei vulnerabilitati in cadrul sustinerii Raportului, insa membrii delegatiei au depasit aceasta situatie prin sustinerea raspunsurilor din perspectiva domeniilor pe care le-au reprezentat (ocupare, educatie, antreprenoriat, justitie, egalitate de sanse si de tratament, prevenire si combatere violenta domestica si trafic de persoane).

In acest context, absenta din cadrul delegatiei nationale a reprezentantului Agentiei Nationale pentru Romi, cu toate ca au fost depuse eforturi sustinute de sensibilizare asupra importantei reprezentarii in cadrul lucrarilor Comitetului CEDAW, prin intermediul factorilor de decizie la nivel inalt, pentru constientizarea asupra necesitatii prezentei acestora la ONU, in Geneva, pentru sustinerea Raportului Romaniei combinat nr. 7 si 8, a fost sanctionata si diseminata in mod negativ in mediul online prin vocea doamnei Carmen Gheorghe, in calitate de reprezentant al Asociatiei E-Romnja, aflata in sala la momentul sustinerii primei parti a Raportului.

In continuare, consideram ca avem foarte multe chestiuni de solutionat iar eforturile de respectare si de atingere a dezideratului de imputernicire a femeilor si de realizare de facto a egalitatii intre femei si barbati, trebuie sa fie sistematice si continue.

La finalul lucrarilor toti expertii din cadrul Comitetului CEDAW precum si cei patru membrii ai Task Force-ului pentru Romania, desemnati sa formuleze intrebari pentru evaluarea Raportului au adresat in mod personal felicitari atat Sefului delegatiei, doamna Aurelia Gratiela Draghici, secretar de stat, cat si membrilor delegatiei nationale pentru coerenta si calitatea prezentarii pozitiei Romaniei.

In contextul inchiderii lucrarilor privind examinarea Raportului combinat al Romaniei nr. 7 si 8, doamna Dalia LEINARTE, in calitate de Presedinte al Comitetului CEDAW a felicitat Romania pentru eforturile depuse si a adresat un mesaj de incurajare a statului roman in vederea intreprinderii tuturor masurile necesare pentru abordare recomandarile Comitetului in beneficiul tuturor femeilor si fetelor din tara.





