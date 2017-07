Campioana olimpica Ana Maria Branza sustine supravietuitoarele cancerului de san

Comunicat de presa

Ana Maria Branza, campioana olimpica la scrima, sustine asociatia Casiopeea incepand cu luna iunie a acestui an. Asociatia organizeaza inca din 2010 Marusuri si Cursa Roz pentru supravietuitoarele cancerului de san din Romania.

Evenimentele anuale sunt destinate strangerii de fonduri cu scopul achizitionarii si donarii de proteze mamare externe femeilor care au suferit o mastectomie.

Pe langa o cariera cu adevarat inspirationala in sportul de performanta, Ana Maria Branza este cunoscuta si pentru implicarea ei in cauze umanitare. Sportiva sustine un centru pentru copii autisti si este implicata in campanii ale caror rezultate sunt directionate catre cauze sociale.

„De cand imi pot aminti m-am raportat la viata prin sport si miscare. Imi sunt cunoscute momentele dificile, sentimentul ca nu mai poti continua, precum si rezilienta cu care te incapatanezi sa te agati de speranta si sa lupti. Sigur, greutatile cu care se confrunta femeile care trec printr-o mastectomie sunt mult mai profunde. Nimeni nu trebuie sa lupte singur, cu totii avem nevoie sa fim sprijiniti si sa sprijinim, la randul nostru. De aceea sunt mai mult decat fericita sa fiu alaturi de aceste femei. Sustin asociatia Casiopeea si voi alerga la Cursa Roz din 30 septembrie pentru ele. Lansez o invitatie catre toata lumea sa se alature acestei cauze importante”, a declarat sportiva.

Anual, 8.000 de femei sunt diagnosticate cu cancer de san

Cancerul de san este un tip de cancer extrem de raspandit in lume, iar Romania nu face o exceptie, din pacate. Dintre cele 8.000 de femei diagnosticate anual, 75% ajung pe masa de operatie, din cauza depistarii tarzii.

„Atunci cand esti obligat sa renunti la o parte din tine esti inevitabil marcat, atat fizic, cat si emotional. Sprijinul Anei Maria inseamna mult pentru noi si credem ca impreuna vom reusi sa ajutam invingatoarele cancerului la san sa faca pasi decisivi catre o recuperare completa”, declara dr. Marina Otelea, Presedinta asociatiei Casiopeea.

Anul acesta Crosul Roz si Marsul Casiopeea vor avea loc in data de 30 septembrie in Bucuresti. Cu fondurile stranse vor fi achizitionate proteze mamare si sutienele necesare purtarii acestora. Pana in prezent asociatia Casiopeea a reusit sa ajute 1.970 de femei sa intre in posesia protezelor si accesoriilor necesare purtarii acestora. Aceste evenimente au fost organizate incepand cu anul 2010, numarul total de participanti depasind 19.000.

Detalii despre Cursa Roz, inscrieri si activitatea Asociatiei sunt disponibile pe www.casiopeea.org si pe pagina de Facebook a evenimentului.