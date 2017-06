Un lucru cu adevarat mare este sa lupti pentru cei mici!

In 2016 peste 10% din bebelusii veniti pe lume in Romania au fost nascuti prematuri.

Rata de copii nascuti prematur in Romania ramane la aceleasi cote ca in 2015. In 2016 peste 10% din bebelusii veniti pe lume in Romania au fost nascuti prematuri*. Pentru anul 2016 natalitatea a inregistrat 190.238 de nascuti vii, din care 14.989 de bebelusi s-au nascut prematur in anul 2016 in Romania, adica nasteri survenite sub 28 de saptamani pana in saptamana 35.

In Romania exista o singura linie telefonica gratuita din Romania adresata familiilor cu copii prematuri, dar si mamelor care au o sarcina cu risc de nastere prematura. La 0800.390.678, cei care au nevoie, primesc sfaturi si indrumari de la un doctor neonatolog sau psiholog.

“Copiii indelung spitalizati pot avea probleme de respiratie, digestie, imunitate etc. si de cele mai multe ori familiile au nevoie de suport specializat si sprijin moral pentru o buna perioada de timp”, mentioneaza Diana Gamulescu, Vicepresedinte Asociatia Unu si Unu.

Pentru a veni in sprijinul familiilor cu bebelusi indelung spitalizati, Asociatia Unu si Unu ofera suport si informatii telefonic, direct de la specialisti prin intermediul call centerului Alo, Prematuritate - 0800 390 678. Linia telefonica este gratuita si poate fi apelata din toate retelele de pe teritoriul Romaniei.

„Rata mortalitatii infantile in Romania aferenta anului trecut este de 7.3 decedati sub 1 an la 1000 de nascuti vii, conform ultimelor informatii primite de la INMS. Datele nu sunt deloc imbucuratoare si cifrele atesta inca o data ca fenomenul prematuritatii continua in Romania sa se situeze la un nivel alarmant. Avem nevoie urgenta de masuri sociale si de programe ample de preventie, inclusiv in licee si scoli”, completeaza Diana Gamulescu, Vicepresedinte Asociatia Unu si Unu.

Proiectul este realizat de Asociatia Unu si Unu cu sprijinul Nutricia Early Life Nutrition Romania, companie specializata in domeniul nutritiei sugarilor si copiilor de varsta mica .

Programul complet si actualizat al call center-ului poate fi consultat pe: http://unusiunu.com sau pe pagina oficiala de facebook: www.facebook.com/asociatia.unusiunu.

Filmul de sustinere al proiectului:

Alo, Prematuritate a implinit 1 an de functionare si insumeaza peste 900 de apeluri inregistrate la nivel national, cu o medie de 16 apeluri in fiecare saptamana. In cele 54 de saptamani de functionare, beneficiarii au solicitat transferul cel mai frecvent catre neonatolog, psiholog, iar acestea au fost majoritatea din mediu urban.