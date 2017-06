Opt din zece romani din mediul urban (82%) spun ca vor pleca in vacanta in aceasta vara, litoralul ramanand destinatia preferata (32%), arata un studiu realizat de compania iSense Solutions. De asemenea, bugetul mediu alocat vacantei de vara a crescut anul acesta la 1.853 RON, fata de 1.616 RON in 2016.

Comunicat de presa

Cand vine vorbe de destinatiile alese, 4 romani din 10 (39%) prefera sa mearga in vacanta in afara tarii, in timp ce doar 16% au declarat ca vor pleca la mare in strainatate. Alte destinatii in care romanii se vor relaxa in urmatoarele luni sunt muntele (25%) si orasele sau obiectivele turistice din tara (22%). De asemenea, 14% opteaza pentru vacante de tip circuit care presupun vizitarea mai multor locuri.

„Vacantele sunt un beneficiu la care romanii nu doresc sa renunte, de aceea un numar atat de mare dintre acestia aleg sa isi petreaca zilele libere alaturi de familie si prieteni, departe de casa. In acelasi timp, romanii prefera in continuare concediile in tara din considerente financiare sau datorita proximitatii, avand in vedere ca tot mai multe destinatii au devenit mai accesibile, in urma deschiderii de noi rute aeriene la nivel local”, spune Traian Nastase, Managing Partner iSense Solutions.

Potrivit studiului, 64% dintre cei care pleaca in vacanta opteaza pentru masina personala pentru a ajunge la destinatie, in timp ce 20% prefera avionul si 15%, trenul. Tot mai multi romani au ales avionul ca mijloc de transport in comparatie cu anul trecut (20% vs 15% in 2016).

Foto: Pexels

In ceea ce priveste persoanele cu care doresc romanii sa-si imparta concediul, 72% dintre acestia vor pleca in vacanta de vara cu sotul/sotia sau partenerul/a, in timp ce 32% si-l vor petrece cu copiii si 21%, cu prietenii. Se observa ca anul acesta mai putini romani prefera compania prietenilor in vacanta: 21% fata de 28% in 2016.

In plus, spre deosebire de anul trecut, un numar mai mare de romani (43%) au ales destinatia de vacanta cu cel putin 3 luni inainte de plecare, comparativ cu doar 32% in 2016. Cele mai importante surse de inspiratie in alegerea vacantei pentru aceasta vara au fost: prietenii (52%), site-urile generale de pe internet (37%), site-urile de rezervari online (30%), retelele de socializare (22%) si agentiile de turism (19%).

Totodata, in comparatie cu anul trecut, mai multi romani s-au informat de pe site-urile de rezervari online (30% vs 22% in 2016) si retelele de socializare (22% vs 17% in 2016), femeile apeland la canalele de social media intr-o proportie mai mare ca barbatii (26% vs 18% barbati).

Studiul a fost realizat online de catre compania iSense Solutions pe un esantion de 907 de respondenti, membri ai Panelului ResearchRomania.ro. Datele sunt reprezentative pentru persoanele cu varsta intre 18-65 ani, din mediul urban din Romania, iar culegerea datelor a fost realizata in luna mai 2017. Rezultatele au un grad de eroare de +/-3.25%, la un nivel de incredere de 95%.