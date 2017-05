Comunicat de presa

Atunci cand aleg cazarea pentru mult asteptata vacanta, romanii tin cont mai intai de pret, de proximitatea fata de obiectivele de interes si de frumusetea imprejurimilor. Review-urile, recomandarile prietenilor sau familiei si calitatea serviciilor oferite de catre personal sunt mai putin importante. Acest lucru este demonstrat de Studiul International despre Calatorii initiat de specialistii momondo in 2017 in randul calatorilor romani.

Fie ca printre primele pregatiri de vacanta includem alegerea destinatiei sau rezervarea zilelor libere, cautarea celui mai potrivit loc de cazare se alatura listei de prioritati. Majoritatea romanilor prefera hotelul ca forma de cazare, optiune aleasa de mai mult de jumatate dintre respondenti (62%), cu varsta cuprinsa intre 18-65 de ani.

Vacanta ideala: 54% dintre romani se uita mai intai la pret

Conform studiului momondo, mai mult de jumatate dintre romani (54%) se uita mai intai la pret atunci cand aleg hotelul in care doresc sa se cazeze pe timpul vacantei, indiferent de categoria de varsta. Acest factor este la fel de important pentru toti respondentii din celelalte tari participante la studiu, cu exceptia celor din China, a caror prioritate este alegerea unui hotel cat mai aproape de obiectivele pe care sunt interesati sa le viziteze.

„Cand vine vorba de bugetul pe care sunt dispusi sa il plateasca pentru o noapte la hotel, cei mai multi romani (46%) aloca intre 81 si 190 de lei, iar acestia sunt in special cei cu varsta cuprinsa intre 18 si 22 de ani. Daca ne indreptam atentia catre costuri mai ridicate, aici ii intalnim in principal pe cei intre 36 si 55 de ani, aproximativ un sfert dintre participantii la studiu, care sunt gata sa plateasca pana la 270 de lei pentru o noapte la hotel”, spune Mircea Giurca, Marketing Manager momondo Romania.

Odata gasit hotelul convenabil din punct de vedere al costurilor, romanii tin cont de cat de aproape se afla acesta fata de obiectivele turistice de interes pentru ei. 41% dintre respondenti cauta o amplasare cat mai centrala a hotelului, un al doilea criteriu-cheie intalnit deopotriva in cazul spaniolilor (50%), francezilor (41%) si italienilor (40%).

Pe locul trei in topul prioritatilor romanilor atunci cand aleg la ce hotel se cazeaza pe durata vacantei este cadrul in care se afla acesta. Pentru 32% dintre conationali un factor important de decizie este frumusetea zonei in care este situat hotelul. Cei care impartasesc aceasta viziune sunt, de asemenea, francezii (32%) si italienii (39%).

Vacanta ideala: Recomandarile prietenilor versus review-urile online

Oricat de mult ar conta sfaturile primite de la cei apropiati in viata de zi cu zi, mai putin de un sfert dintre romani (23%) aleg hotelul pe baza recomandarilor pe care le primesc de la prieteni, familie sau colegi atunci cand planuiesc o vacanta. Ceea ce cantareste mai mult sunt, de fapt, review-urile pe care un hotel le are pe platforme online de tip TripAdvisor, Trustpilot, Yelp, urmarite de 26% dintre romani.

Comparativ cu respondentii din celelalte tari participante la studiu, sfaturile celor apropiati sunt in aceeasi masura importante doar pentru rusi (24%), in timp ce review-urile de pe platformele online sunt cele dupa care se ghideaza in general majoritatea calatorilor.

Vacanta ideala: Romanii sunt printre cei mai atenti calatori la serviciile hoteliere

Pentru aproximativ un sfert dintre romani este de preferat ca hotelul ales pentru vacanta sa fie inclus intr-un pachet turistic de tip all-inclusive sau in excursii organizate. Calitatea serviciilor oferite de catre personalul hotelului este importanta, insa, pentru doar 19% dintre romani, in principal pentru cei cu varsta cuprinsa intre 36 si 55 de ani. Cu toate acestea, compartativ cu prioritatile mentionate de ceilalti respondenti la nivel international, romanii fac parte din calatorii care sunt cei mai atenti la calitatea serviciilor oferite de hotelul la care se cazeaza, alaturi de respondentii din China (28%), Turcia (27%) si Rusia (23%).

„Analizand raspunsurile romanilor la acest studiu am observat faptul ca exista un interes destul de mare din partea acestora de a calatori in mod independent pe timpul vacantei. Cand vine vorba de cazare, acest lucru inseamna in primul rand un echilibru intre costurile implicite si facilitatile oferite de hotelul ales. Majoritatea romanilor cauta hotelul care permite flexibilitate si independenta in a se deplasa rapid si cat mai usor la obiectivele pe care sunt interesati sa le descopere si, totodata, relaxare intr-o zona care sa inspire frumosul”, declara Mircea Giurca, Marketing Manager momondo Romania.

Acest studiu a fost realizat in 2017 la initiativa momondo in randul utilizatorilor din Romania si din alte 22 de tari la nivel mondial. Cercetarea despre obiceiurile de calatorie ale romanilor are la baza raspunsuri venite de la aproximativ 1000 de respondenti din intreaga tara, femei si barbati, cu varsta cuprinsa intre 18 si 65 de ani.