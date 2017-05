Acei oameni minunati pe care nu ii mai vedem in jurul nostru

Vreau sa va povestesc ceva ce consider a fi o anomalie uriasa. Azi e despre oameni, despre oameni frumosi. Mergeam spre redactie, cand, pe Calea Dorobantilor ma opreste o doamna trecuta de varsta pensionarii, gatita, aranjata, parea de-a locului. Ma opresc si o ascult:

- "Tinere, ma poti ajuta cu ceva?"

Ii raspund: "Va rog, doamna!"

- "Vorbesc foarte greu, am o durere cumplita, ma puteti ajuta? Am nevoie de cativa banuti sau de asa ceva!".

Imi arata o folie de Dr. Hart, un medicament pe baza de propolis si miere pentru ameliorarea durerilor in gat. Eram chiar in apropiere de o farmacie si am rugat-o sa ma astepte o clipa sa vad ce gasesc.

Intru in farmacie, era coada, am asteptat sa-mi vina randul si cer o folie de acest fel. Doamnele de la farmacie imi spun ca nu au si ca pe stoc au o solutie alternativa. Trahisept ii zicea. Le spun ca o iau pentru o doamna care m-a rugat sa o ajut si imediat imi spun despre cine este vorba. Se pare ca doamna in cauza pierduse tot - casa, familie, a ramas a nimanui aproape. Dar un lucru nu si-a pierdut: acel zambet, acea flacara in ochi, in privire si, mai presus de toate, identitatea. De om ingrijit!

Am achizitionat o folie pentru doamna si imediat cum am iesit din farmacie acelasi zambet tineresc m-a cuprins.

- "Va multumesc din suflet! Tineri ca dumneavoastra trebuie sa schimbe omenirea si sunteti un exemplu! Stiti, cunosc 7 limbi straine, am lucrat o viata intreaga si uitati ce am ajuns - sa cersesc ajutor. Asa e viata, uneori frumoasa, alteori te incearca"

Ii spun doamnei ca la randul meu provin dintr-o familie cu profesori si imediat dupa doamna incepe sa-mi vorbeasca intr-o franceza aproape nativa. Mi-e ciuda ca n-am invatat mai bine aceasta limba ca s-o inteleg si sa pot dialoga cu dumneaei. Ii spun ca nu stiu atat de bine limba franceza pentru un nivel de conversatie, dar engleza mi-e la indemana. Ce credeti? Impecabila si engleza. Am purtat cateva minute un dialog incredibil, elevat si extrem, dar extrem de patrunzator.

Sunt oameni minunati in jurul nostru si trecem zilnic, pasiv, pe langa ei. Cand un om in nevoie iti cere ajutorul rupe-ti 5-10 minute din timp! Cele 10 minute de azi mi-au facut o zi minunata!

Ii doresc multa sanatate doamnei si sa ne fereasca cel rau de astfel de situatii!

Suntem oameni, inainte de toate!





Relatarea ii apartine colegului nostru Patrick Vrabie, jurnalist la Wall-Street.ro si a fost postata inital pe pagina personala de Facebook.

