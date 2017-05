Emmanuel Macron a devenit recent cel mai tanar presedinte al Frantei, la numai 39 de ani. Pe langa faptul ca Macron era speranta noastra, a tuturor, pentru stabilitatea Europei, macinata in ultimii ani de o crescuta vibratie extremista, Emmanuel Macron ne place si datorita relatiei superbe pe care o are cu sotia sa, Brigitte Trogneaux, cu 24 de ani mai in varsta.

Emmanuel Macron si Brigitte Trogneaux: Iubire in stil frantuzesc

Povestea de iubire dintre cei doi nu putea sa fie mai frantuzeasca de atat. Practic, cei doi s-au cunoscut pe cand Brigitte avea aproape 40 de ani si era mama a trei copii, iar Emmanuel avea 15 ani si era elev la o scoala privata din Franta. Brigitte i-a fost profesoara de teatru, iar un proiect la care au lucrat intens impreuna a fost flama care a aprins o legatura ce merita ecranizare.

O.K., recunoastem ca, oricat de deschis ai fi, nu e usor sa nu ridici din spranceana la o asemenea situatie, punandu-ti probleme de ordin moral.

Dar afland povestea lor, privind la fotografii si auzindu-i vorbind unul despre celelalt, toate suspiciunile se spulbera! Si pana la urma, nu ai cum sa nu te gandesti si din perspectiva feminista – “De ce ne isterizam atat, cand cupluri de barbati cu fete ce ar putea sa le fie fiice gasim pe toate drumurile, fara ca lumea publica sa mai fie atat de revoltata?"

"Daca as fi fost cu 20 de ani mai in varsta decat sotia mea, nimeni nu s-ar fi gandit pentru o secunda ca nu putem fi in mod legitim impreuna. Dar pentru ca ea este mai in varsta cu 20 de ani, atat de multi oameni spun ca aceasta relatie nu poate fi posibila", a spus la randul sau presedintele Frantei, intr-un interviu pentru Le Parisien.

Foto sus si homepage: Shutterstock/ Frederic Legrand - COMEO

EGO VS IUBIRE

Si mai mult decat atat, nu prea cred ca putem pune semnul egal intre relatia lui Donald Trump cu Melania, sotia sa cu 25 de ani mai tanara (sau de exemplu, ceva autohton - relatia lui Liviu Dragnea cu secretara lui de 24 de ani)! Nu e evident ca in aceasta lume patriarhala, pentru barbati, astfel de legaturi sunt o modalitate de a-si satisfice egoul, de a-si arata potenta si grandoarea, luandu-si la brat femei superbe care sa le indice statusul precum masinile scumpe? Nu negam, desigur, faptul ca exista si povesti de dragoste autentice intre barbati mai in varsta si fete mai tinere, insa, va rog, haideti sa nu punem semnul egal intre ego si iubire.

Pentru ca ceea ce se intampla intre Emmanuel si Brigitte se vede de la o posta ca e iubire adevarata. Oamenii se grabesc sa puna etichete si vor sa reglementeze chemarile sufletului mult prea brutal. Totusi, sunt 24 de ani de fidelitate intre ei deja. Cine nu si-ar dori sa aiba pe cineva alaturi atat de dedicat si credincios?

Emmanuel Macron si Brigitte Trogneaux, o poveste de dragoste autentica

Si-au tinut promisiunile unul fata de celalalt, s-au casatorit atunci cand a venit momentul - el avea 30 de ani, ea 54, iar in urmatoarea decada si-au fost alaturi pas cu pas. Brigitte are un merit extraordinar in a-l sprijini si incuraja pe cel care a devenit cel mai tanar presedinte al Frantei. Macron si miscarea lui politica En Marche au fost practic o surpriza extraordinara pe scena politica europeana.

Impreuna, cei doi promoveaza valori la care adera toti oamenii de buna credinta si care se reflecta si intr-un discurs politic asumat si de dat exemplu. Iata cat de departe pot sa ajunga doi oameni care se iubesc pentru ca iubirea adevarata da forta, incredere de sine si nu te limiteaza, ci, din contra, iti pune aripi cu care esti in stare sa cuceresti lumea.

Ce conteaza cu adevarat intr-o relatie

Singurul criteriu dupa care ar trebui sa fie judecata orice relatie, de orice natura, ar trebui sa fie acesta: Cat este de sanatoasa relatia dintre doi oameni!? Este singurul aspect ce conteaza.

Psihologia ne descrie asa idealul la care ar trebui sa aspire oricine: partenerii trebuie sa fie capabili sa isi ofere unul celuilalt atat un spatiu al echilibrului, al respectului si al dezvoltarii individuale, cat si in cuplu; partenerii trebuie sa fie capabili sa isi gestioneze cu maturitate problemele, sa fie asumati in ceea ce priveste legatura lor, sa isi ofere unul altuia un spatiu al prieteniei si al curajului de a fi ei insisi, atractia dintre cei doi sa se manifeste si in plan emotional, prin grija unul fata de celalat. In acest caz, nu mai incape absolut nicio indoiala ca acea relatie este o contributie extraordinara in aceasta lume. Si un exemplu! Iata de ce o relatie ca cea pe care o au Emmanuel Macron si Brigitte Trogneaux va dorim si voua!





de Julia Sima