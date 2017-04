Papa Francisc – Discurs TED: Cele mai frumoase cuvinte despre viitorul lumii!

Printre oameni de stiinta sau activisti care de obicei participa la intalnirile TED, prezenta Papei Francisc a fost o adevarata surpriza.

Cuvintele Papei Francisc sunt incarcate de profunzime, intelepciune, preocupare pentru situatia actuala a lumii si blandete. Absolut fiecare fraza rostita de Papa Francisc conteaza in egala masura si de aceea va oferim discursul integral al Papei Francisc si speram ca acesta sa fie un impuls nu doar pentru astazi, ci pentru absolut fiecare zi a vietii!

Papa Francisc - Discursul TED

0:15 Buna seara – sau buna dimineata, nu stiu ce ora e la voi. Indiferent de ora, sunt incantat sa particip la aceasta conferinta. Imi place foarte tare acest titlu – “Viitorul TU” – pentru ca, in timp ce ne uitam la ziua de maine, ne invita sa deschidem un dialog astazi, sa te uiti la viitor prin tine insuti. Viitorul Tu: viitorul este faurit din mai multi tu, este creat prin intalniri fiindca viata curge prin relatiile noastre cu ceilalti. Cativa ani de viata mi-au intarit convingerea ca existenta fiecaruia dintre noi este profund legata de a celorlalti: viata nu inseamna timpul care trece, viata inseamna interactiuni.

1: 27 Pe masura ce intalnesc sau ii ascult pe cei care sunt bolnavi, pe imigrantii care infrunta greutati teribile ca sa isi gaseasca un viitor mai luminos, pe prizonierii din inchisori care duc atata durere in sufletele lor si pe aceia, multi dintre ei tineri care nu isi pot gasi un serviciu, ma intreb: “De ce ei si nu eu?”

Eu insumi am fost nascut intr-o familie de imigranti; tatal meu, bunicii mei, ca multi italieni, au plecat in Argentina si au cunoscut soarta celor lasati fara nimic. As fi putut sa ajung si eu printre acesti oameni respinsi. Si de aceea ma intreb: “De ce ei si nu eu?”

2:35 In primul rand si cel mai important, as vrea ca aceasta intalnire sa poata sa ne reaminteasca tuturor ca nimeni pe aceasta insula nu este un EU autonom si independent, separat de celalalt, si ca putem sa cream viitorul doar ramanand impreuna, incluzand pe toti. Nu ne gandim prea des la acest lucru, dar suntem toti conectati si avem nevoie sa ne readucem legaturile la o stare sanatoasa. Chiar si judecata dura pe care o port in suflet impotriva fratelui sau surorii mele, rana deschisa care nu a fost niciodata vindecata, ofensa care nu a fost niciodata iertata, ranchiuna care nu va face decat sa ma raneasca, toate sunt semnele unei lupte pe care o port in mine, un foc mocnit din inima mea care trebuie sa fie stins inainte sa izbucneasca in flacari, lasand numai cenusa in urma.

3:38 Multi dintre noi astazi par sa creada ca un viitor fericit este ceva imposibil de dobandit. In timp ce astfel de griji ar trebui sa fie foarte serios luate in seama, nu sunt invincibile. Pot fi depasite atunci cand nu ne mai ferecam usa fata de lumea de afara. Fericirea poate fi descoperita doar ca un dar al armoniei intre intreg si fiecare element component. Chiar si stiinta – si voi stiti mai bine decat mine acest lucru – indica spre o intelegere a realitatii unde fiecare element se conecteaza si interactioneaza cu absolut totul.

4:27 Iar pe mine asta ma aduce catre al doilea mesaj al meu. Cat de minunat ar fi daca cresterea stiintifica si inovatia tehnologica s-ar intampla impreuna cu mai multa egalitate si incluziune sociala. Cat de frumos ar fi ca, in timp ce descoperim planete indepartate, am redescoperi nevoile fratilor si surorilor care orbiteaza in jurul nostru. Cat de frumos ar fi daca solidaritatea, in aceasta frumoasa si uneori inconvenienta lume, nu ar fi redusa simplu doar la munca sociala si ar deveni, in loc de aceasta, o atitudine implicita in alegerile politice, economice si stiintifice, cat si in relatiile intre indivizi, oameni si tari.

Doar educandu-i pe oameni in adevarata solidaritate, vom fi capabili sa depasim o cultura a irosirii, care nu priveste doar alimentele si bunurile, dar in primul rand si cel mai important, pe oamenii care sunt lasati deoparte in sistemul nostru tehnico-economic care, fara ca macar sa realizeze, a pus produsele in centrul sau, iar nu oamenii.

6:08 Solidaritatea este un termen pe care multi ar vrea sa il eradicheze din dictionar. Solidaritatea insa, nu este un mecanism automat. Nu poate fi programata sau controlata. Este un raspuns liber nascut din inimile fiecaruia dintre noi. Da, un raspuns liber! Cand fiecare dintre noi realizam ca viata, chiar si in mijlocul atator contradictii, este un dar, ca dragostea este sursa si sensul vietii, cum si-ar putea retine sa ii faca un bine unei alte fiinte umane?

