Daca te casatoresti cu victima, scapi!

In Liban, daca se casatoresc cu victima, violatorii scapa de pedeapsa. “Articolul 522 din codul penal libanez este unul dintre cele mai inapoiate din lume”, scrie un cunoscut blogger libanez.

Aceasta situatie arata cat de discriminate sunt inca femeile in multe parti ale lumii si arata modul de manifestare al unei societati profund patriarhale. In Liban, doar pentru ca esti femeie, o crima asupra ta ajunge sa fie practic anulata.

In acest moment, legea penala libaneza permite ca un violator sa fie exonerat daca se casatoreste cu victima sa. Articolul 522 se refera de asemenea la violul de minore, asalt, rapire si casatorie fortata.

“Sa mai existe o astfel de lege acum este o oroare dezgustatoare si se reflecta negativ absolut asupra oricarui cetatean libanez, indiferent de gen. Aceasta lege exista in cadrul oferit de cultura libaneza care pune pret pe <<onoarea>> victimei si a familiei sale; aceasta pentru ca, din punct de vedere patriarhal, singurul inteles al demnitatii este virginitatea si astfel, dupa ce corpul si drepturile ti-au fost violate in cele mai oribile moduri, cel mai bun mod de a-ti pastra onoarea este sa te mariti cu agresorul, in loc sa il arunci pe criminal intr-o inchisoare pentru mai mult timp.”, explica popularul blogger libanez, Elie Fares.

Unul dintre ministrii actualului cabinet libanez a caracterizat, la randul sau, aceasta lege ca fiind din „Epoca de Piatra”.

Rochiile de mireasa nu sterg violul!

Acest clip devenit viral in Liban si in lume a fost realizat de catre organizatia ABAAD pentru a prezenta oroarea si absurdul acestei legi:

ABAAD TVC from Karim Ghorayeb on Vimeo.

Prin acest mesaj video, activistele, activistii si sustinatorii lor din Liban cer parlamentarilor sa voteze abrogarea articolului 522, din codul penal.

31 de rochii de mireasa atarnate in bataia vantului pentru a atrage atentia asupra nedreptatii

Activistele de la ABAAD nu s-au oprit aici. O instalatie inedita a fost amplasata in unul dintre cele mai circulate locuri ale orasului Beirut. 31 de rochii de mireasa ca niste stafii, facute din dantela alba si hartie de impachetat, au fost atarnate chiar pe promenada cu vedere la mare a capitalei Beirut, sub nasul trecatorilor. Instalatia a fost creata de artista libaneza Mireille Honein.

“Sunt 31 de zile intr-o luna si in fiecare zi o femeie poate fi violata si fortata sa se marite cu violatorul.”, a spus Alia Awada, membra a organizatiei nonguvernamentale ABAAD, pentru BBC. „Iar noi incercam din rasputeri sa facem lumina asupra acestui subiect si sa spunem Parlamentului ca este timpul sa voteze anularea articolului 522.”

„Noi cerem tuturor celor cu putere de decizie din Liban sa spuna <<Da>> abrogarii acestui articol – Un <<da>> din partea lor inseamna un <<nu>> violatorilor.”

In urma acestei puternice campanii, tot mai multi libanezi sunt convinsi sa semneze o petitie care cere abrogarea controversatului articol care permite legal ca un violator sa scape de pedeapsa daca se casatoreste cu victima sa.

„Articolul 522 le-a lasat pe femei fara identitate si este rusinos pentru cei care au impus asa ceva”, a declarat Mireille Honein, creatoarea instalatiei de mirese.

Votul istoric pentru drepturile femeilor al Parlamentului libanez se va desfasura in data de 15 mai 2017.

Foto homepage: Facebook ABAAD