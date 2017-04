Eveniment unic in lume pentru ajutarea copiilor cu autism: Un ultramaraton de 24 de ore pe nisip

Comunicat de presa

In zilele de 22 si 23 aprilie a.c., incepand cu ora 10, va avea loc, in statiunea Mamaia, un eveniment sportiv unic in lume: un ultramaraton de 24 de ore pe nisip, la care vor participa 20 echipa a cate 24 concurenti.

Evenimentul sportiv, organizat de Centrul de Psihologie “Marea Neagra”, face parte din proiectul Camera Virtuala, care promoveaza drepturile de integrare in comunitate a copiilor diagnosticati cu tulburari din spectrul autist. In aceasta cursa vor alerga echipe formate din psihologi, angajati ai Primariei Constanta, cercetasi marini, angajati ai ISU Dobrogea si Garda de Coasta, jurnalisti, jandarmi, voluntari ai Crucii Rosie, elevi de la Colegiul National “Mihai Eminescu” din Constanta, antrenori de fitness, studenti ai Universitatii “Ovidius” etc.

Startul va fi dat sambata 22 aprilie, la ora 10, din fata sediului Radio Constanta, iar traseul are o distanta de 3 kilometri. Participantii vor alerga in bucla traseul, ziua si noaptea, sub forma de stafeta, astfel incat, in cele 24 de ore alocate competitiei, sa se adune cat mai multi kilometri.

Telekom Romania sus ine cu 7.000 de euro proiectul Camera Virtuala, menit sa sprijine copii diagnosticati cu tulburari din spectrul autist, prin intermediul programului “Te implici”. Centrul de Psihologie “Marea Neagra”, initiatorul proiectului, va marca simbolic sponsorizarea oferita de Telekom, in cadrul editiei din 2016 a programului “Te implici”, in cadrul evenimentului Alerg 24 de ore pe nisip pentru Autism Marea Neagra. Astfel, fiecare ora alergata echivaleaza cu aproximativ 300 de euro, directionati de compania Telekom Romania.

“Acest eveniment imbina doua dintre preocuparile noastre sociale principale: un stil de via a sanatos, inclusiv prin alergare, respectiv cauza copiilor, asa ca am raspuns cu entuziasm propunerii de a fi alaturi de Centrul de Psihologie “Marea Neagra. Este un eveniment care transmite un mesaj puternic despre spiritul colaborativ al comunitatii si despre anduranta pusa in slujba unei cauze nobile”, declara Ruxandra Voda, directorul de comunicare al Telekom Romania.

“Am reusit sa mobilizam o comunitate formata din oameni cu suflet mare, din foarte multe domenii de activitate, pentru a-i sprijini pe acesti copii speciali. Au mare nevoie de suportul nostru moral si financiar, iar evenimentul sportiv, unic in lume, este organizat special pentru ei. Prin formatul competitiei, dorim sa scoatem in evidenta forta oamenilor de a actiona ca un intreg si de a depasi impreuna greutati fizice si psihice. Fiecare echipa va alerga cu o torta, care se va aprinde la apusul soarelui, iar in situatia in care echipa va ramane fara niciun concurent pe timpul noptii, atunci torta va fi stinsa, iar echipa va parasi concursul. Este o cursa in care trebuie sa incerci sa supravietuiesti cat mai mult, terminarea competitiei fiind la 24 de ore fata de startul ei. Traseul concursului masoara o distanta de 3 kilometri, pe care concurentii o pot parcurge de cate ori doresc. Important este ca, la jumatatea traseului, acolo unde exista punctul de intoarcere, fiecare participant sa-si ridice jetonul pe care va trebui sa-l introduca in cutia echipei sale, la finalul buclei. Va fi un eveniment foarte interesant, presarat cu multe surprize”, declara Adrian Gemanaru, psihologul roman nominalizat la World Festival Autism din Canada pentru unul dintre revolutionarele sale proiecte dedicate copiilor autisti si organizatorul principal al evenimentului sportiv de la malul Marii Negre.