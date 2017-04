Se pregateste o noua generatie - una de eroi! Campanie internationala la care participa si copiii din Romania

Comunicat de presa

In contextul in care comunitatea internationala trece printr-o criza morala si sociala fara precedent, Grupul International Helen Doron English a lansat, la inceputul lunii aprilie, campania internationala “Young Heroes”, in cadrul caruia vor fi angrenati zeci de mii de copii din tarile europene si asiatice, inclusiv din Romania.

Scopul campaniei internationale este de a le oferi copiilor mai multa putere de a aduce schimbari in comunitatile lor si de a pregati o noua generatie mai activa si mai entuziasta atunci cand vine vorba de viata lor si de a celor din jur.

Participantii in cadrul campaniei vor identifica principalele schimbari pe care le-ar face in cadrul comunitatii lor si vor elabora un plan, in cadrul caruia vor descrie si metodele prin care vor fi rezolvate aceste provocari. Dupa ce proiectul este finalizat, acesta va fi incarcat pe site-ul campaniei, www.helendoron.com/youngheroes/projects/ si va fi promovat in retelele de socializare pentru a strange cat mai multe voturi. Cele mai apreciate proiecte vor fi finantate, finalistii find stabiliti conform algoritmului „40% votul publicului – 60% votul juriului”.

“Consideram ca este momentul sa le oferim o voce mai puternica tinerilor. Este dreptul lor sa-si deseneze lumea asa cum vor ei, adultii ar trebui sa le ofere intreg suportul. Pana la urma ei vor trai in lumea construita de ei, nu este corect sa traiasca intr-o lume impusa de noi. Campania internationala Young Heroes este, in fapt, o noua filosofie globala initiata de comunitatea internationala Helen Doron English, in care cei mari au inteles, intr-un final, sa le asculte frustrarile tinerilor si vor sa-i ajute sa transforme comunitatea dupa bunul lor plac. Tara noastra s-a alaturat acestei initiative, iar miile de cursanti ai Centrelor Internationale Helen Doron English din Romania au inceput deja sa puna pe hartie cele mai importante schimbari pe care le-ar dori in orasul lor. Unii au spus ca vor un parc mai mare, altii au spus ca vor sa tina un curs, o data pe saptamana, in aer liber, altii ca vor mai multe locuri de joaca, altii vor un oras mai curat, mai putin poluat, altii vor sa-si ajute colegii mai putin norocosi... fiecare a avut idei si, cel mai important, au venit si cu solutii. Educatia nu inseamna doar sa ne supraincarcam copiii cu teorie, ci sa le ascultam viziunile si sa-i sprijinim sa le materializeze. Educatia, intai de toate, inseamna sa cladim caractere, sa construim o generatie mai buna decat am fost noi“, declara stefania Filip, Master Francizor Helen Doron English Romania.