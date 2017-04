Aceasta este intrebarea pe care Asociatia Help Autism o adreseaza prin proiectul platformei de crowdfunding, www.1leupezi.ro, prin care isi propune sa atraga nu doar fonduri ci si implicarea comunitatii in recuperarea si integrarea copiilor cu tulburare de spectru autist.

In Romania nu se cunoaste, in mod oficial, cifra reala a copiilor ce prezinta semne ale autismului, insa studiile arata o incidenta alarmanta de 1 din 68 de copii care sufera de aceasta tulburare. Din cauza lipsei de informare, diagnosticarea este de multe ori intarziata, iar interventia terapeutica la o varsta cat mai frageda reprezinta una dintre conditiile esentiale ale recuperarii copilului cu autism.

Pentru sanse cat mai mari la recuperare, un copil diagnosticat cu autism are nevoie zilnic de 2 pana la 8 ore de terapie, iar programele de interventie pot dura ani de zile, costurile acestei terapii specifice depasind, de cele mai multe ori, veniturile unei familii. Cum singura sansa a copiilor cu autism este terapia, aceasta devine o povara financiara pentru parinte, insa o necesitate vitala pentru copil.

Desi initiativa unei platforme de crowdfunding care sa ajute la sustinerea serviciilor oferite de asociatie este una mai veche, anul acesta, prin intermediul proiectului “infiintare centre de furnizare servicii inovatoare de psihoterapie”, platforma www.1leupezi.ro are un nou chip, a fost adaptata si restructurata, devenind atractiva si usor de utilizat de catre donatori. Inca din anul 2015, platforma 1leupezi.ro s-a nascut din convingerea asociatiei ca binele se construieste putin cate putin iar implicarea si responsabilitatea semenilor poate reprezenta solutia pentru recuperarea acestor copii.

Tocmai din aceasta credin a, ca sta in puterea fiecaruia sa ajute, adresabilitatea platformei este una larga, cu un meniu usor de utilizat, atat de catre utilizatori experimentati ai acestui tip de metode de donare cat si pentru persoane ce aleg sa doneze pentru prima data.

1 leu pe zi timp de 1 an ofera evaluare gratuita unui copil si sansa de a incepe terapia cat mai timpuriu, 10 ore de terapie gratuita sau contribuie la deschiderea de noi centre de diagnostic precoce, evaluare si terapie.

Utilizatorii platformei vor avea posibilitatea de a alege sa doneze pentru unul dintre cele 3 proiecte ale asociatiei - Diagnostic gratuit, Terapie gratuita sau Deschiderea de noi centre - ori pentru sustinerea individuala a unui copil. Odata cu lansarea platformei, parintii copiilor cu TSA isi pot crea un profil personalizat, in care isi pot spune povestea, incarca fotografii sau materiale video, in scopul de a strange fonduri pentru finantarea programelor de terapie a propriului copil. La 7 ani de la infiintare, cu peste 110 specialisti, 480 de copii cu tulburari de spectru autist beneficiari ai serviciilor de terapie, peste 700 de parinti implicati, 5 centre in Bucuresti si unul in Suceava, Asociatia Help Autism continua eforturile de a raspunde nevoilor de recuperare si de integrare a copiilor diagnosticati cu TSA.

Platforma de atragere de fonduri (crowdfunding) www.1leupezi.ro a fost realizata in cadrul proiectului „infiin are centre de furnizare servicii inovatoare de psihoterapie”, co-finan at printr-un grant din partea Elve iei prin intermediul Contribu iei Elve iene pentru Uniunea Europeana extinsa cu un buget total de 277.761,25 CHF. Grantul acordat este de 249.985,12 CHF, iar co-finan area asigurata de solicitant i parteneri este in valoare de 27.776,13 CHF. Pentru mai multe detalii privind Programul de Cooperare Elve iano-Roman, va invitam sa vizita i http://www.swiss-contribution.ro.