Fotbalistul Ciprian Marica, ambasador al Campaniei nationale anti-bullying

Ciprian Marica, fostul capitan al echipei nationale de fotbal, s-a alaturat ca ambasador celei de a treia editii a campaniei „Clubul Prieteniei”, derulata de catre Cartoon Network impreuna cu Asociatia Telefonul Copilului. Proiectul isi propune sa acorde sprijin copiilor si tinerilor afectati de bullying si sa sustina desemnarea unei zile de constientizare a fenomenului in Romania. Anul trecut, Asociatia Telefonul Copilului a acordat sprijin unui numar de peste 1500 de cazuri de tip bullying, cu 25% mai mult decât in 2015.

In anul 2016, peste 1500 de cazuri de bullying au fost inregistrate de Asociatia Telefonul Copilului, la linia telefonica gratuita dedicata copiilor - 116 111.

Colaborarea dintre Cartoon Network si Asociatia Telefonul Copilului urmareste constientizarea si prevenirea fenomenului, precum si identificarea acelor cazuri de tip bullying – violenta verbala sau fizica, abuz emotional, hartuire si excludere - care au nevoie de sprijinul specialistilor si pot beneficia de serviciile de consiliere oferite de catre psihologi si asistenti sociali la linia telefonica gratuita 116 111.

Pe fondul cresterii numarului de cazuri raportate, sustinatorii campaniei pledeaza pentru marcarea formala la nivel national a unei zile anti-bullying, care sa extinda implicarea la nivelul autoritatilor, al sistemului de invatamant si al altor entitati care pot contribui la constientizarea si prevenirea acestui fenomen.

Potrivit statisticilor inregistrate de catre Asociatia Telefonul Copilului, cei mai afectati de abuzul de tip bullying sunt baietii cu varste cuprinse intre 9 – 12 ani (34,15%), precum si fetele de 9 – 12 ani (23,80%), respectiv 16 – 18 ani (15,03%). Forma de bullying cel mai des intalnita este cea verbala (42,98%), urmata de violenta fizica (38,58%). In 82% dintre situatii, agresiunile au loc in unitatile de invatamant.

Asociatia Telefonul Copilului subliniaza si faptul ca cele doua editii ale campaniei au adus la nivelul liniei telefonice gratuite 116 111 situatii de abuz de tip bullying in gradinita, raportate de catre parinti, iar mai mult de o treime dintre acestea sunt provocate de personalul angajat al institutiilor. Aceste cazuri s-au referit la bullying fizic (52,32%) si bullying verbal(47,68%). Cauzele abuzului de tip bullying fizic au fost statutul de inferioritate al unui copil fata de celalalt (din punct de vedere al dezvoltarii fizice sau al varstei) si violenta resimtita in familie de catre copilul agresor. Cauzele agresiunii de tip bullying verbal au fost statutul social/nivelul financiar al familiei, incapacitatea copilului victima de a se exprima inteligibil (acestia fiind etichetati/umiliti), nereusita integrarii copiilor noi in grupele existente, centrarea educatiei pe sanctionarea comportamentelor neadecvate, precum si incapacitatea integrarii copiilor emotivi.

Referitor la anul in curs, in primele doua luni ale anului 2017, la linia telefonica gratuita dedicata copiilor 116 111, a fost inregistrat un numar de 124 de situatii care au facut referire la fenomenul bullying, fata de 51 de situatii inregistrate in aceeasi perioada a anului 2016 si fata de doar 37 de situatii in aceeasi perioada a anului 2015.

Ciprian Marica s-a alaturat campaniei de constientizare si este protagonist al spotului de promovare, preluand mesajul „Fii prietenos, nu rautacios”, adresat in egala masura celor care sunt actorii agresiunilor, celor care sunt simpli observatori si celor afectati de bullying. Ciprian ii incurajeaza pe cei care au nevoie de sprijin specializat sa sune la 116 111 sau sa gaseasca sfaturi pe www.cartoonnetwork.ro/clubulprieteniei.

„M-am alaturat campaniei pentru ca lectiile invatate de-a lungul carierei mele sportive pot fi de folos acum tuturor celor afectati de bullying. Este foarte important sa-i respectati pe ceilalti, chiar daca sunt competitori si chiar daca sunt diferiti. Fotbalul este un sport de echipa si doar impreuna cu colegii mei am obtinut rezultate. Asa si voi, in viata, trebuie sa invatati sa contati pe coechipieri si prieteni, iar la randul vostru sa ii sustineti pentru a fi puternici impreuna. Incercati sa va intelegeti frustrarile si sa nu le revarsati asupra celorlalti. Si, de fiecare data cand ati cazut, sa va ridicati si sa mergeti inainte. Agresiunea este inacceptabila, iar prin tacere nu faceti decat sa fiti de partea agresorului. Cereti sprijin si fiti prietenosi, nu rautaciosi.”, a declarat Ciprian Marica, ambasador al campaniei „Clubul Prieteniei Cartoon Network”.

„Bullyingul nu este un fenomen nou in Romania. Nou este faptul ca din ce in ce mai multi parinti si copii inteleg sa nu accepte comportamente asociate fenomenului bullying si, astfel, cer ajutor si consiliere la Telefonul Copilului, linia telefonica dedicata 116 111. Campania desfasurata in ultimii doi ani a evidentiat si un fenomen socant: copiii se confrunta cu abuzul de tip bullying inca de la gradinita. Prin urmare, actiunea de educare in privinta acestui fenomen este vitala si necesara in mod urgent. Le multumim celor de la Cartoon Network pentru implicarea in acest proiect important, care poate aduce liniste si opri suferinta multor copii”, a sustinut Catalina Surcel, Director Executiv, Asociatia Telefonul Copilului.

Malgosia Chapman, Vice-presedinte Brand & Content Engagement, Europa Centrala si de Est, Turner, a completat: “Ne continuam si anul acesta angajamentul fata de eforturile de a combate agresiunea bullying. Suntem foarte bucurosi ca putem transmite mesajul prieteniei intr-un mod puternic prin campania pe care o demaram astazi si suntem increzatori ca actiunile noastre comune ofera spriin celor care au nevoie. In acelasi timp ne exprimam dorinta ca fenomenul sa primeasca atentia necesara, prin desemnarea unei zile de constientizare la nivel national. Daca stim, putem sa actionam!”.

Bratarile Prieteniei care poarta mesajul campaniei sunt disponibile in mod gratuit prin parteneriatul cu Noriel, care se alatura eforturilor de a face fenomenul cunoscut. Acestea sunt disponibile in toate cele 56 de unitati ale retelei si sunt oferite copiilor si parintilor care trec pragul magazinelor.

“CLUBUL PRIETENIEI CARTOON NETWORK” se deruleaza si in alte tari din EMEA. Copiii pot afla detalii despre fenomenul bullying pe website-ul www.CartoonNetwork.ro/clubulprieteniei, unde pot, de asemenea, viziona videoclipuri animate si mesajul lui Ciprian Marica.

