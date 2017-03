Uniti impotriva tuberculozei - evenimentul care marcheaza Ziua Mondiala de lupta impotriva Tuberculozei

Desi Romania face progrese an de an in combaterea si controlul tuberculozei, ramane in continuare pe primul loc in Uniunea Europeana la numarul de cazuri si la incidenta TB.

Comunicat de presa

Vineri, 24 martie, intre orele 19:00 si 20:00, Parteneriatul Stop TB Romania organizeaza evenimentul „Uniti impotriva tuberculozei”, sloganul lansat de parteneriatul international Stop TB pentru a marca Ziua Mondiala de lupta impotriva Tuberculozei de anul acesta.

Vom ilumina in rosu statuile de pe esplanada de vizavi de Universitatea Bucuresti. Apoi, la ora 19:30, din cartoane colorate si luminate cu telefoanele mobile vom realiza, cu ajutorul publicului, o sageata rosie, simbolul oficial al luptei impotriva tuberculozei (TB).

Desi Romania face progrese an de an in combaterea si controlul tuberculozei, ramane in continuare pe primul loc in Uniunea Europeana la numarul de cazuri si la incidenta TB. Una dintre cauze este si aceea ca in Romania inca nu sunt disponibile toate medicamentele pentru formele grave de TB (multidrog rezistenta si extensiv rezistenta).

O alta cauza este lipsa de informare a populatiei. Daca ar fi informati, mai multi oameni s-ar prezenta din timp la medic si ar avea sanse mai mari de vindecare. Daca mai multe laboratoare din tara ar dispune de tehnici moderne de diagnosticare rapida a tuberculozei, daca ar avea la dispozitie toate medicamentele necesare, iar pacien ii ar primi suport psiho-social adecvat, medicii ar salva mai multe vieti decat o pot face acum.

Ziua Mondiala de Lupta impotriva Tuberculozei, 24 martie, este cea mai buna ocazie sa facem un efort comun pentru a pune in miscare mecanismele de lupta impotriva TB! Parteneriatul Stop TB Romania face apel la specialisti, personal medical, societatea civila, autoritati si la populatia generala sa isi uneasca fortele pentru a atinge obiectivul Strategiei Nationale de Control al Tuberculozei: eliminarea acesteia ca problema de sanatate publica. Tuberculoza se transmite prin aer, deci toti suntem expusi riscului de imbolnavire, dar impreuna putem diminua acest risc daca luptam pentru sanatatea noastra!

Programul evenimentului:

incepand cu ora 11:00, pe esplanada cu statui de la Universitate, voluntari ai organizatiilor membre ale Parteneriatului Stop TB Romania vor distribui trecatorilor materiale de informare despre tuberculoza, pentru a demitiza informatii gresite care circula despre aceasta boala.

incepand cu ora 19:30: iluminarea in culoare rosie a statuilor din Piata Universitatii.

19:30: Flash mob – realizarea, din persoane, a sagetii rosii din logo-ul „Uniti impotriva tuberculozei”, folosind hartie colorata si lanternele telefoanelor mobile.

La eveniment vor participa voluntari din organiza iile membre in cadrul Parteneriatului Stop TB Romania: Asocia ia pentru Sprijinirea Pacien ilor cu Tuberculoza Multidrog Rezistenta, Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti, Asocia ia Romana a Bolnavilor de Tuberculoza, Crucea Ro ie, Asociatia Romana Anti-SIDA, Uniunea Na ionala a Persoanelor Afectate de HIV/SIDA, Romanian Harm Reduction Network, Organiza ia Salva i Copiii. Ne va fi alaturi i jurnalista Paula Rusu, fosta pacienta cu tuberculoza i sustinatoare activa a drepturilor persoanelor afectate de aceasta boala.

Detalii si alte informatii:

www.facebook.com/ParteneriatulStopTB

https://stop-tb.ro

Anual, pe data de 24 martie, peste tot in lume se marcheaza Ziua Mondiala de Lupta impotriva Tuberculozei (ZMTB), in conformitate cu recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Organizatii si institutii din domeniul TB din toate tarile organizeaza evenimente publice, cu scopul de a sensibiliza populatia generala si autoritatile cu putere de decizie cu privire la aceasta problema.

De ce 24 martie? Pentru ca, in data de 24 martie 1882, dr. Robert Koch a prezentat rezultatul cercetarilor sale cu privire la agentul patogen al tuberculozei. Cu toate ca tratamentul antituberculos eficient a aparut de abia dupa 1950, descoperirea lui R. Koch a fost cea care a deschis drumul in diagnosticarea si tratarea acestei boli.

