Intervalul orar ramane acelasi, 20:30 – 21:30, timp in care oameni si constructii emblematice vor stinge lumina, gest-simbol in lupta impotriva schmbarilor climatice. Intr-o perioada in care umanitatea modeleaza schimbarile de pe Pamânt – perioada denumita de cercetatori Antropocen – nu mai este nicio indoiala ca rolul fiecaruia este extrem de important pentru a crea lumea de mâine.

Daruieste naturii energia ta!

Anul acesta mesajul si indemnul WWF pentru comunitatea Earth Hour din România este „Daruieste naturii energia ta”. Ii invitam pe români sa stinga luminile in case si sa petreaca o ora in aer liber, fie la o tura cu bicicleta sau o simpla plimbare simbolica prin oras, impreuna cu prietenii, vecinii, familia, colegii. In loc sa consume energie acasa, sa daruiasca propria energie, sa o investeasca pentru a proteja natura.

„De 10 ani Earth Hour mobilizeaza milioane de oameni ca sa atraga atentia asupra impactului pe care noi oamenii il avem asupra mediului. Am reusit sa cream o miscare globala la care anual participa peste 1,5 miliarde de oameni, insa n-am reusit inca sa generam acel impact dincolo de Ora Pamantului. Degradarea ecosistemelor se intampla intr-un ritm din ce in ce mai accelerat, iar procesul poate fi oprit doar printr-o schimbare radicala a tendintelor de consum si de comportament din partea oamenilor si mult mai putin prin interventii de la nivel inalt, prin reguli si legi noi.

Romanii sting lumina de peste 7 ani si se vede clar o schimbare de comportament in ultimii ani. Au deveit mult mai constienti de valorile naturale din jur, de pericolele la adresa lor si nu ezita sa devina activi de fiecare data cand e nevoie de implicarea lor. Daca reusim sa transformam acest interes dintr-unul reactiv, intr-o atitudine proactiva, cu totii vom avea de castigat”, a declarat Magor Csibi, Director WWF Romania.

In Bucuresti WWF organizeaza un eveniment in Parcul Izvor, in zona alveolei dinspre Bd. Natiunile Unite, sâmbata, pe 25 martie 2017, incepând cu ora 17:00. Vor avea loc activitati pentru copii prin care acestia pot invata despre natura. Cu mic, cu mare, toata lumea este invitata sa raspunda intrebarii: Ce voi face eu anul acesta pentru a proteja natura?

Pentru ca dorim sa promovam mijloacele de deplasare prietenoase cu natura si benefice pentru organism, de la ora 20.30, pâna la 21:30, bucurestenii pot alege o tura cu bicicleta alaturi de Adevaratii VeloPrieteni pe traseul: Parc Izvor (alveola Natiunile Unite) - str. B.P. Hasdeu – Splaiul Independentei – Stirbei Voda – Berzei – Calea Grivitei – Dacia – Romana – Universitate – Unirii – Splaiul Independentei – Natiunile Unite – Izvor.

Cei fara biciclete sunt invitati sa danseze alaturi de Swing Dance Society Bucuresti, tot de la 20:30, pana la 21:30.

Earth Hour zi de zi

Earth Hour este momentul in care ne putem hotari sa reciclam, sa mergem mai mult pe jos sau cu bicicleta, sa facem dusuri mai scurte, sa trecem la sursele regenerabile de energie sau sa ne schimbam obiceiurile de consum, bazat mai mult pe nevoi decât pe dorinte create artificial prin trucuri de marketing si acordând mai mult loc in cosurile noastre de cumparaturi produselor responsabile - traditionale, ecologice sau certificate FSC, ce atesta provenienta din paduri gestionate responsabil.

Din 2011, Earth Hour a intrat in etapa "Mai mult decat o ora pentru planeta (Beyond the Hour)", in care oamenii de pretutindeni sunt indemnati nu numai sa stinga lumina pentru o ora, ci sa se angajeze in actiuni de mediu in fiecare zi si sa-si schimbe comportamentul pentru a avea un impact mai mic asupra naturii.