8.000 de copii mai traiesc inca in institutiile din Romania. Un studiu arata care sunt pasii catre inchiderea lor

In 2017, aproape 8.000 de copii mai traiesc in medii institutionale, nepotrivite pentru dezvoltarea lor si nu de putine ori abuzive.

Comunicat de presa

In 2017, aproape 8.000 de copii mai traiesc in medii institutionale, nepotrivite pentru dezvoltarea lor si, nu de putine ori, abuzive. In ultimii 19 ani, Fundatia Hope and Homes for Children a participat la inchiderea a 53 de orfelinate, iar in studiul recent lansat „Inchiderea institutiilor pentru copii. Interventie, implementare si plan de actiune” prezinta pasii concreti de urmat pentru inchiderea ultimelor institutii din sistemul de protectie a copilului.

Studiul este bazat pe experienta de lucru a Hope and Homes for Children in Romania si descrie, pas cu pas, procedurile de inchidere a institutiilor pentru copii, cu exemple concrete ale unor centre inchise de-a lungul timpului de fundatie in parteneriat cu autoritatile si este oferit tuturor autoritatilor locale si centrale, precum si partenerilor organizationali (Directii Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Serviciile Publice de Asistenta Sociala si ministere relevante) pentru a prezenta metoda Hope and Homes for Children de abordare a procesului de dezinstitutionalizare, etapele si mecanismele folosite.

Traumele si consecintele devastatoare ale institutionalizarii copiilor sunt printre cele mai dure forme de abuz si de violenta. inca din anii 1940, numeroase studii au documentat faptul ca acei copii care cresc in institutii manifesta intarzieri in dezvoltarea fizica, emotionala, sociala si cognitiva. Printre efectele dezastruoase ale institutionalizarii asupra copilului se numara lipsa atasamentului fata de un adult si deprivarea senzoriala si emotionala, care duc la intarzieri in dezvoltare, uneori foarte dificil de recuperat. Copiii institutionalizati de varsta scolara au performante semnificativ mai scazute la scoala, in comparatie cu cei de aceeasi varsta, care cresc in medii familiale, si sunt supusi unui risc mai mare de comportament antisocial si de abandon scolar. Tinerii care ies din institutii au mari probleme in a deveni independenti; lipsa unor abilitati esentiale de trai independent, stima de sine scazuta si problemele de identitate le maresc riscul de abuz, exploatare, trafic sau comportament antisocial, precizeaza autorii lucrarii.

“Institutiile pentru copii sunt parte a unui sistem de protectie reactiv, care ofera acelasi tip de ingrijire rezidential pentru copii din medii diferite si cu nevoi foarte diferite. Institutiile pretind ca inlocuiesc ingrijirea parentala, dar fara sa raspunda nevoilor reale ale copiilor si nici ale familiilor. Ele nu previn situatiile de criza din familii, nici situatiile care duc la institutionalizarea copiilor”, se arata in studiu.