Campanie pentru Adriana: La 15 ani, in lupta cu leucemia

Tinerete, entuziasm, o prima iubire ... toate caracterizeaza adolescenta, de care multi dintre noi isi amintesc mereu cu drag. Exista insa si tineri greu incercati de viata, chiar in aceasta clipa in care vorbim; in care grijile, teama pentru ziua de maine si disperarea nu ar avea ce cauta.

Nu mi-am imaginat vreodata ca o sa ajung in aceasta situatie si o sa fiu diagnosticata vreodata cu asa ceva

In aceasta perioada de mare incercare se afla si Adriana Proca, care la doar 15 ani sufera de o boala cumplita – LEUCEMIE LIMFOBLASTICA ACUTA – care o tine departe de prieteni, de bucurii si de casa.

„Maladia cea neagra”, asa cum ii spune fetita, a devenit o piatra de incercare pentru familia cu 4 copii, in contextul in care tratamentul Adrianei costa mult peste posibilitati parintilor.

Este nevoie 127.000 de dolari pentru ca fata sa aiba o sansa reala la viata. Chiar daca initial parea foarte greu de strans, imposibilul a devenit peste noapte posibil. In decurs de cateva zile, zeci de mii de oameni au donat din putinul pe care il au, iar sperantele copilei parca au renascut: s-au strans deja 40.000 de Euro in conturile Asociatiei “Salveaza o inima”, la care se adauga alti 31.000 de Euro in conturile Fundatiei “Sfantul Gheorghe” din Republica Moldova.

Adriana se afla deja internata de cateva saptamani la Spitalul Medical Park din Istanbul, unde a inceput deja tratamentul cu citostatice. Intre timp, adolescenta si-a pierdut si frumoasa podoaba capilara, insa acest aspect nu o deranjeaza absolut deloc. Stie ca viata ei, salvarea ei sunt mai presus de orice, dar oamenii nu se sfiesc sa ii comunice pe Facebook ca a ramas la fel de frumoasa.

“Nu mi-am imaginat vreodata ca o sa ajung in aceasta situatie si o sa fiu diagnosticata vreodata cu asa ceva. Parintii mei erau pur si simplu distrusi, nu puteau sa imi zica de aceasta boala si eu am ramas socata cand am aflat. Credeam ca am o simpla anemie, dupa care am aflat ca am leucemie. Toate visele mele, bucuriile mele, planurile mele de viitor s-au spulberat in acea clipa. Nu stiam ce sa fac, ce sa simt, eram pur si simplu impietrita. Credeam ca nu o sa mai fie cale de intoarcere pentru mine, dar speranta mi-a inviat cand niste oameni minunati, pe care ii pot numi, fara sa gresesc, ingerii mei pazitori, mi-au intins mana cand aveam cea mai mare nevoie; in primul rand, oferindu-mi o cantitate uriasa de afectiune, dupa care si donatii pentru tratamentul meu. Intr-un timp foarte scurt, zeci de mii de oameni au donat pentru viata mea, iar alte sute de mii de persoane mi-au transmis gandurile lor bune. Ma trezesc citind mesajele lor si ma culc facand acelasi lucru, iar lacrimile de fericire imi inunda ochii. Nu o sa uit niciodata ce faceti pentru mine, pentru familia mea”, este mesajul incarcat de emotii pe care ni l-a trimis Adriana, care in aceasta perioada efectueaza sedinte foarte dure de chimioterapie la Spitalul Medical Park din Istanbul.

Cum o putem ajuta pe Adriana sa traiasca?

Cine vrea sa contribuie la salvarea Adrianei Proca, poate dona prin transmiterea unui simplu SMS la 8832, cu textul “ADRIANA”. Costa doar 2 Euro si ar fi un frumos Martisor pentru o fata care isi doreste doar sa traiasca. Donatiile mai pot fi facute si pe https://salveazaoinima.ro/campaigns/adriana-proca/ (cu ajutorul unui card bancar sau prin Paypal), prin transfer bancar, in conturile Asociatiei “Salveaza o inima”: RO05BTRL00701205W82870XX (cont in lei), RO28BTRLEUR CRT00W8287001 (cont in Euro), RO68BTRLUSDCRT00W8287001 (cont in dolari) sau prin redirectionarea a 20% din impozitul pe profit datorat de companii.

Asociatia “Salveaza o inima”, infiintata pe data de 17 decembrie 2012, a reusit sa salveze, pana in prezent, peste 150 de copii cu malformatii grave. La campaniile umanitare organizate de Asociatie, s-au alaturat peste 50.000 de persoane si companii romanesti si internationale, inregistrandu-se pe platforma online donatii de peste 1.355.000 de Euro si peste 240.000 de Euro din campanii de donatii prin SMS. Pentru merite deosebite, Asociatia “Salveaza o inima” a fost nominalizata la mai multe gale importante dedicate ONG-urilor, printre care amintim: Gala “Oameni pentru Oameni” (2014, 2015 si 2016), Gala “Societatii Civile” (2016), Gala “Oamenii Timpului” (2015) si Gala “Zece Oameni de Valoare” (2016).