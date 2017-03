ISTORIC: De ce 8 Martie este o zi importanta pentru femei

8 martie - Afla de ce aceasta zi este importanta pentru femei

In sens unanim, s-a hotarit ca aceasta zi internationala a femeii sa marcheze miscarea pentru drepturile femeii. In anul 2017 la nivel mondial si national suntem foarte departe de o egalitate de gen. Femeile nu sunt reprezentate la nivel politic si economic, violenta domestica si violenta sexuala sunt foarte larg raspandite, femeile inca nu au egalitate pe piata fortei de munca, femeile sunt mai prost platite decat barbatii, femeile nu sunt respectate si nu sunt platite pentru munca pentru munca de ingrijire pe care o fac, in continuare riscul de saracie este mult mai ridicat in cazul femeilor si multe alte probleme care se manifesta in intreaga lume.

In Romania, marcam, intre altele, ca fiind o tema deosebit de importanta, indiferenta revoltatoare a autoritatilor care nu reusesc sa implementeze o legislatie adecvata pentru stoparea fenomenului violentei la adresa femeilor. Iata de ce, trebuie sa ne facem vocile auzite si in continuare, sa facem presiuni pentru drepturile noastre.

Anul acesta a avut loc cel mai mare mars pentru drepturile femeilor din istorie, initiat in Statele Unite ale Americii ca o reactie la investirea presedintelui Donald Trump si misoginiei sale, un eveniment care a facut ca milioane de femei din intreaga lume sa iasa in strada in data de 21 ianuarie 2017. Inititaoarele Women’s March au propus de asemenea, pentru ziua de 8 martie, Campania care este preluata in toata lumea – Greva - O zi fara o femeie, pentru a arata importanta femeilor.

O fetita la Marsul Femeilor- Women's March - 21 ianuarie 2017, Washington/ Flickr: Anthony Quintano



In Romania, activistele au organizat campania Multumesc pentru flori dar vreau respect.

Astfel incat, pentru noi femeile, ziua de 8 martie ramane o zi a revendicarii drepturilor

Istoricul Zilei de 8 martie

1857

Originea Zilei Internationale a Femeii o gasim la mijlocul secolului XIX, intr-o perioada a industrializarii, o perioada de mari turbulente sociale, o perioada a ideologiilor radicale si a unei explozii demografice. In data de 8 Martie 1857, la New York, muncitoarele de la fabricile de imbracaminte si textile au iesit in strada pentru a protesta impotriva conditiilor inumane de munca si a salariilor foarte mici.

Politia le-a atacat foarte violent pe protestatre pentru a le dispersa. Doi ani mai tarziu, tot in luna martie, aceleasi muncitoare au format prima uniune muncitoreasca, cu scopul de a se autoproteja si de a face presiuni pentru obtinerea unor drepturi de baza, la locul de munca.





Activiste pentru dreptul de vot al femeilor; foto: Wikipedia

1908-1910

In data de 8 Martie 1908, 15 mii de femei au marsaluit la New York, cerand sa le fie micsorata ziua de munca, salarii mai bune, dreptul la vot si incetarea exploatarii copiilor pentru munca. Sloganul lor era: “Paine si Trandafiri”, painea simbolizand securitatea economica iar trandafirii, o imbunatatire a calitatii vietii lor. Aceasta miscare pentru drepturi a femeilor, care se petrecea la inceputul secolului XX, a fost curand asimilata de catre miscarea socialista. In luna mai a aceluiasi an, Partidul Socialist din America a stabilit ca ultima duminica a lunii februarie sa devina Ziua Nationala a Femeii.

Astfel, prima Zi Nationala a Femeii a fost celebrata in Statele Unite in data de 28 Februarie 1909.

La nivel international, organizatiile socialiste din intreaga lume s-au intalnit in anul 1910, la Copenhaga, in Danemarca. In cadrul acelei intalniri, Internationala Socialista a propus o Zi Internationala a Femeii. Propunerea a venit din partea Clarei Zetkin, o socialista germana, care a propus ca aceasta zi sa marcheze greva muncitoarelor din Industria textila, de la New York, din anul 1857. Propunerea a fost intampinata cu entuziasm la aceasta conferinta unde au participat peste 100 de femei din intreaga lume, inclusiv primele trei femei alese vreodata in parlamentul Finlandei.

In sens unanim, s-a hotarit ca aceasta zi internationala a femeii sa marcheze miscarea pentru drepturile femeii, inclusiv dreptul la vot.

1911

Un an mai tarziu, in anul 1911, Ziua Internationala a Femeii a fost sarbatorita pentru prima data in Austria, Danemarca, Germania si Elvetia, in data de 19 Martie. In acea zi, peste un milion de barbati si femei au iesit in strada pentru o serie de revendicari. Pe langa dreptul de a vota si de a detine o functie publica, protestatarii au mai cerut si dreptul de a munci in conditii umane si incetarea discriminarii la locul de munca.

La mai putin de o saptamana, in data de 25 Martie 1911, a avut loc o adevarata tragedie, cauzata de lipsa masurilor de siguranta de la locul de munca. Intr-un incendiu izbucnit la Compania Triangle Shirtwaist dinNew York, au murit peste 140 de muncitoare.

Aceasta tragedie ce ar fi putut fi evitata, daca ar fi fost respectate drepturile muncitoarelor, a scos in strada o multime de peste 100.000 de oameni, condusi de catre Sindicatul International al Muncitoarelor din Industria Textilelor si de Liga Sindicatelor Femeilor din Comert.

Presiunile care s-au facut dupa tragedia care s-a produs la Compania Triangle Shirtwaist au avut un impact major asupra legislatiei muncii si a conditiilor oribile de munca ce au condus la un asemenea dezastru. A urmat ca in fiecare an, de Ziua Femeii, sa fie comemorata acea tragedie si marcata, lupta femeilor pentru o viata mai buna.

Foto homepage: Imagine simbol a luptei pentru drepturile femeilor - Wikipedia

