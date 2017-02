Au romanii mai multe produse locale si sustenabile la indemana?

A cincea editie a raportului Retailer Scorecard, ce analizeaza performanta de mediu a principalilor 11 retaileri alimentari din Romania, demonstreaza ca trendul spre sustenabilitate continua cu pasi fermi. Astfel, in 2016, cinci retaileri au obtinut scoruri de peste 50% (Auchan, Mega Image, Lidl, Kaufland si Selgros), spre deosebire de doar un retailer in editia anterioara (Kaufland). Este randul consumatorilor sa ceara si sa aleaga produse sustenabile, fie ca e vorba despre peste, produse din hartie, detergenti, produse lactate, oua sau legume si fructe.

Scorul total a fost obtinut prin suma dintre punctajul obtinut din fisa de observatie si cel din chestionar, astfel ca primii sapte retaileri din top sunt si cei ce au participat la studiu prin completarea chestionarului adresat de WWF-Romania, unii dintre ei refuzand anul trecut sa completeze chestionarul.

Primii 11 retaileri din Romania ofera peste si fructe de mare din surse sustenabile

Este primul an cand produsele din pes te certificat Marine Stewardship Council (MSC) se regasesc pe rafturile tuturor celor 11 retaileri, insa in procente foarte diferite de la un magazin la altul s i pe categorie de produs analizata: pes te conserva, congelat, fructe de mare. Este un salt urias in ultimii ani, daca luam in considerare faptul ca in primul studiu din 2012 doar trei retaileri aveau pe raft produse MSC. In plus, 5 din 7 retaileri au confirmat ca exista o politica ce incurajeaza achizitia produselor din peste cu certificare MSC: Carrefour, Kaufland, Lidl, Mega Image s i Selgros.

Acest progres este deosebit de important in contextul in care Uniunea Europeana este cel mai mare importator de peste din lume, dar peste 90% din stocurile de peste sunt deja supraexploatate sau exploatate la capacitate maxima. Consumatorii pot avea un impact pozitiv alegand produse din peste si fructe de mare din surse sustenabile, cum sunt cele certificate MSC.

Sustenabilitatea in cazul produselor din peste si fructe de mare inseamna ca produsul este trasabil (stim de unde provine), pescaria sau producatorul manifesta grija fata de habitatele marine si speciile pe cale de disparitie si nu pescuieste o cantitate mai mare decat capacitatea de refacere a stocurilor. WWF a dezvoltat in ultimul an un ghid pentru consumatorii de peste (ghidpeste.wwf/ro) care trebuie sa fie atenti la etichetare. Inca din decembrie 2014, conform legislatiei in vigoare in UE eticheta trebuie sa contina numele s tiintific al speciei, categoria de echipament de pescuit folosita s i pentru pes tele pescuit in Atlanticul de Nord Est, aria detaliata de captura.

Foto: Pexels

Doar 38 % rosii romanesti pe rafturile retailerilor

In ceea ce priveste legumele si fructele romanesti, la nivelul pietei se observa o tendinta de cres tere de la an la an: fata de anul 2014 cand procentul de legume s i fructe romanes ti disponibile era de 55%, in 2016 a crescut la 61% din oferta magazinelor. In momentul efectuarii studiului, pe rafturi se gaseau fructe romanessti in proportie de 42%, iar legume romanessti in proportie de 65%. Dintre acestea, unele dintre cel mai cautate, rosiile, sunt doar in proportie de 38% romanesti, majoritatea retailerilor oferind produse de import. Dintre fructele de sezon, doar 16% din strugurii disponibili pe rafturile retailerilor sunt de provenienta locala.

De asemenea, a crescut numarul retailerilor ce ofera legume s i fructe romanesti cu certificare ecologica, ajungand de la 0 in 2014, la 3 in 2015 si la 5 in studiul din 2016. Agricultura romaneasca poate fi promovata insa mai mult in piata de retail, acest demers fiind sustinut si de legislatia in vigoare. Incepand cu martie 2016, se prevede ca pentru anumite produse alimentare – cum ar fi carne, legume, fructe, miere, oua, lactate si produse de panificatie, retailerii sa comercializeze produse provenite din lantul scurt in proportie de 51% conform legii 150/2016 a comertului alimentar. In plus, recomandarile primite de la Comisia Europeana privind aceasta legislatie indeamna catre o mai mare transparenta. „Conform punctelor de vedere centralizate de comisie, legea ar trebui modificata cu precizari mai clare privind materia prima care sta la baza produselor, cu prevederi privind trasbilitatea produselor si etichetarea acestora sau cu reglementari privind inspectia agro-alimentara a produselor din import”.

Politici mai bune pentru produsele din hartie

In ceea ce priveste produsele din lemn si hartie certificata Forest Stewardship Council (FSC), un retailer a obtinut anul acesta un scor aproape de maxim (Auchan), urmatorii cinci (LIdl, Carrefour, Mega Image, Kaufland si Selgros) in jur de 60%, iar restul se situeaza sub jumatate din scorul maxim posibil.

In plus, trei retaileri (Lidl, Mega Image s i Selgros) au in politica de achizit ii criteriul produselor din hartie reciclata s i/sau certificata FSC. Patru respondent i (Lidl, Mega Image, Selgros s i Carrefour) au ment ionat ca politica de achizit ii hartie s i lemn prevede excluderea explicita a produselor provenite din surse necunoscute, controversate ori ilegale.

Foto homepage: Pexels.com