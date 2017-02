"Cand injustitia devine lege, rezistenta devine datorie." - Istoric

Dar haideti sa intelegem istoricul si influenta pe care au avut-o aceste cuvinte de la nasterea Democratiei Americane si pana astazi.

Cand injustitia devine lege, rezistenta devine datorie este cel mai des atribuita lui Thomas Jefferson (1743 - 1826), unul dintre parintii fondatori ai Democratiei Americane si principalul autor al Declaratiei de Independenta (4 iulie 1776). Mai tarziu, Jefferson a servit si ca Presedinte al Statelor Unite. Fraza a fost atribuita si lui Nelson Mandela si altor figuri politice importante, dar aceasta idee sintetizeaza principii de baza din Declaratia pentru Independenta redactata de Jefferson si continua si astazi sa inspire inimile oamenilor din intreaga lume:

John L. Hare un profesor de studii americane si engleza la Montgomery College a raspuns provocarii lansate pe site-ul Quora de a da o explicatie semnificatiei care o poarta cu sine celebra fraza Intelesul este similar cu o afirmatie din Declaratia de Independenta care urmeaza pasajului despre drepturile inalienabile: „Ca sa asigure drepturi, Guvernele sunt instituite intre oameni, si isi trag puterea justa din consensul guvernatilor – Astfel, atunci cand orice forma de guvernamant devine distructiva, este dreptul oamenilor sa o schimbe sau sa o desfiinteze si sa instituie un nou Guvern; un nou Guvern care sa isi aiba fundatia si principiile si sa isi organizeze puterea in asa maniera incat sa creeze siguranta si fericire. Pentru Jefferson, guvernele isi derivau legitimitatea din partea celor guvernati, ca un aparatoare si institutii de respect ale drepturilor oamenilor. Daca guvernele esueaza in aceasta datorie, oamenii au dreptul sa le rastoarne.", explica profesorul.

Imagine protest - Romania, februarie 2017

Expresia a fost folosita si in Razboiul Civil din America (1861 -1865) sub forma: "Cand tirania devine lege, rebeliunea este o datorie". "Cand insjutitia devine lege, opozitia este o datorie" a fost folosita si in Germania de Vest in anul 1979, iar in timpul unui mars din 1983 din Nurenberg al Partidului Verde German, Petra Kelly, unul dintre liderii acestui partid a promovat versiunea: "Cand injustitia devine lege, rezistenta nonviolenta devine o datorie".

De asemenea, aceasta fraza cu incarcatura politica puternica si forta mobilizatoare pe timp de protest a devenit populara si in Australia, datorita miscarii feministe. De asemenea Partidul Verde din Australia a folosit aceste cuvinte inca din anul 1992 ca si motto al programelor lor.

Astazi, folosim si noi acelasi mesaj pentru a promova toate cauzele in care credem si pentru a ne imputernici reciproc.

