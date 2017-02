Protejeaza-i aripile - campanie pentru imbunatatirea preventiei cancerului de col uterin in Romania

In fiecare an, peste 4.000 de romance descopera ca sunt afectate de cancer de col uterin, tara noastra ocupand primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste incidenta acestei boli. Femeile active, cu varsta cuprinsa intre 15 si 44 de ani sunt cel mai afectate de cancerul de col uterin.

Comunicat de presa

Merck Sharp & Dohme Romania, filiala locala a Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA, in parteneriat cu Institutul National pentru Sanatate Publica, a lansat campania „Protejeaza-i aripile!”.

Campania are drept obiective principale imbunatatirea nivelului de informare cu privire la cancerul de col uterin si cresterea gradului de constientizare referitor la importanta vitala a preventiei in lupta cu aceasta boala. De asemenea, campania isi propune sa faciliteze accesul unui numar cat mai mare de femei latestarea gratuita Babes-Papanicolaou, in cadrul Programului National pentru depistarea activa precoce initiat de Ministerul Sanatatii, contribuind, astfel, la ameliorarea efectelor devastatoare pe care boala le are in randul femeilor din Ro mania: povara cancerului de col uterin este cea mai mare dintre statele europene, tara noastra fiind pe primul loc atat in ceea ce priveste incidenta (in Romania, 34,9 la 100,000 de femei, de trei ori mai mare decat media Uniunii Europene, respectiv 11,3), cat si in ceea ce priveste mortalitatea. Pentru femeile active (15-44 ani) din tara noastra, cancerul de col uterin este al doilea cel mai frecvent tip de cancer si reprezinta principala cauza de deces prin cancer.

Demersul, sustinut de multe voci puternice, unite de un scop comun: imbunatatirea preventiei cancerului de col uterin in Romania

Pe parcursul unui an de zile, in cadrul campaniei se va incuraja colaborarea inter-institutionala si se vor organiza o serie de evenimente si de mese rotunde alaturi de jurnalisti, personalitati publice, cat si de factori de decizie din sistemul sanitar national si local menite sa atraga atentia unui public cat mai larg cu privire la importanta preventiei cancerului de col uterin.

„In calitate de coordonatori ai programului national de screening pentru cancerul de col uterin, consideram ca o campanie precum cea lansata astazi este esentiala pentru reusita oricarui program care vizeaza un segment de populatie extins, aproximativ 6 milioane de femei cu varste cuprinse intre 25-64 de ani. De la lansarea programului national, aproximativ 700,000 de femei au beneficiat de serviciile gratuite de testare Babes Papanicolaou, reprezentando rata de acoperire a populatiei feminine vizate la aproximativ 8%3 un procentaj sub nivelul optim de eficienta. Fiind primul program de screening pentru cancer care se desfasoara la nivel national, ne asteptam lao rata de acoperire mai mica, dar continuam sa credem cu tarie in necesitatea de a-l consolida si, odata consolidat, in eficacitatea sa. Mai mult, statisticile la nivel international ne confirma efectul pozitiv al unor astfel de programe: in tari in care rata de acoperire a programelor de screening pentru cancerul de col uterin depaseste nivelul de 60%, precum Norvegia (78,9%), Danemarca (66,3%) sau Regatul Unit al Marii Britanii (78,5%), in ultimii ani s-au inregistrat progrese remarcabile in scaderea mortalitatii pentru aceasta boala, astfel incat aceasta a ajuns chiar sa fie injumatatita in multe dintre aceste state. Aceste statistici ne confirma inca o data ca, depistat din timp, cancerul de col uterin poate fi tratat corespunzator si vindecat", a declarat Carmen Ungurean, coordonator al Programului National de Screening pentru depistarea activa precoce a cancerului de col uterin din cadrul INSP.

„Cancerul de col uterin este o amenintare reala la adresa sanatatii femeilor din Romania, fiind unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer care le afecteaza sanatatea. Atunci cand vorbim despre cea mai mare rata a incidentei, (34,9), de trei ori mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, cat si de o rata a mortalitatii ingrijoratoare (14,2), nu putem ramane pasivi. Este de datoria noastra sa aducem la lumina aceste statistici ingrijoratoare, sa gandim proactiv si sa atragem toti factorii implicati in crearea unui cadru functional care sa informeze si sa ajute femeile din Romania sa acceseze serviciile de preventie impotriva acestei boli. Acesta este obiectivul campaniei ”Protejeaza-i aripile!” si speram ca, la finalul acesteia, sa putem sa spunem ca am contribuit in mod real, palpabil la lupta femeilor cu cancerul de col uterin.”, a declarat Fanut Morosan, reprezentantul MSD Romania.

