'Bilet in asteptare' - ofera si tu unui copil bucuria de a participa la un spectacol

Comunicat de presa

Peste 2000 de copii provenind din medii defavorizate au vazut, pana in prezent, spectacolele Operei Comice pentru Copii (OCC), prin campania “Bilet in asteptare”. De la lansarea acesteia, in octombrie 2016, spectatorii Operei Comice au achizitionat peste 1000 de bilete in asteptare, pe care institutia le-a dublat, oferind copiilor cu posibilitati reduse ocazia de a ajunge intr-o sala de spectacol.

Pana acum, copiii de la Centrul Sf. Spiridon si scolile Speciale nr. 1, 3, 5, 7, 9, 10 si Sf. Nicolae din Bucuresti si de la scoala Speciala pentru Deficienti de Vedere, precum si copiii aflati in programele fundatiilor FARA si Hope and Homes for Children s-au intalnit cu personajele Operei Comice pentru Copii. Cei mici au vazut opereta “Hapciu in RE major”, baletul “Fetita cu Chibrituri”, operele "Rapirea din Serai", "Hänsel si Gretel" si "Flautul Fermecat", precum si spectacolul interactiv "Cu Nino la Milano" - unele dintre cele mai apreciate productii din stagiunea curenta a Operei Comice pentru Copii.

Campania “Bilet in asteptare” continua pe parcursul intregii stagiuni 2016-2017. Astfel, oricine poate oferi unui copil bucuria de a participa la un spectacol la Opera Comica pentru Copii, cumparand un “bilet in asteptare” la pretul de 15 RON. La fiecare asemenea bilet, OCC ofera inca unul si astfel daruim impreuna copiilor institutionalizati sau cu probleme de sanatate ocazia de a veni la spectacole pe parcursul intregii stagiuni.

Tot din seria campaniilor sociale ale Operei Comice pentru Copii face parte si J.O.C. (Jucariile Operei Comice), prin care, in luna decembrie, bucurestenii au donat peste 800 de jucarii. Acestea au ajuns la copiii vulnerabili dintr-o comunitate marginalizata din Baia Mare, prin intermediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, la copiii din programul de prevenire a abandonului scolar al Fundatiei FARA din Suceava, la organizatia "impreuna Crestem Valori" si la Asociatia de Tineret "Ecou" din Sfantu Gheorghe, Covasna. Jocurile oferite de spectatorii Operei Comice pentru Copii au fost primite de programul educa ional "Ajungem MARI".