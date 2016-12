Interviu cu Dr. Mirela Popa, medic primar ginecolog: Planifica neprevazutul!

Statisticile arata ca romancele au, in medie, 38 de contacte sexuale neprotejate pe an. In plus, metodele naturale de contraceptie sunt preferate adesea, in ciuda riscurilor acestora privind aparitia unei sarcini neplanificate si nedorite. Metoda calendarului este una dintre principalele metode traditionale de contraceptie care, alaturi de metoda retragerii, este preferata de 1 din 4 romance.

Desi au trecut 27 de ani de la caderea Comunismului, intr-o societate conservatoare, subiectul sexualitatii si al metodelor de contraceptie este consideart inca unul tabu. Mai mult decat atat, introducerea educatiei sexuale in scoli este de asemenea un subiect controversat. Astfel, campanii nationale cum este Planifica neprevazutul sau proiecte ca Sexul vs Barza - adresat adolescentilor si tinerilor, incearca sa preia din aceasta responsabilitate importanta a educatiei sexuale, atat de necesara in societatea noastra.

Pe aceasta tema am stat de vorba mai pe larg cu dna. Dr. Mirela Popa medic primar ginecolog si specialist al campaniei de informare si educare pe teme de contraceptie si viata sexuala, Planifica Neprevazutul.

Dr. Mirela Popa medic primar ginecolog - interviu

Garbo.ro: Din informatiile oferite prin intermediul Campaniei Planifica Neprevazutul, aflam ca majoritatea romancelor merg la risc in ceea ce priveste contraceptia. Care credeti ca este principala cauza a acestui fenomen?

Dr. Mirela Popa: Intr-adevar, datele disponibile ne arata ca romancele au, in medie, 38 de contacte sexuale neprotejate pe an si ca aproape jumatate folosesc metode contraceptive ad-hoc, care se utilizeaza in timpul sau imediat dupa contactul sexual (acestea din urma ca masura de urgenta pentru evitarea unei sarcini nedorite).

Cauzele principale se inscriu in doua categorii. Prima este faptul ca in Romania nu exista o cultura a educatiei si informarii corecte, deschise, sustinute in ceea ce priveste importanta contraceptiei pentru o viata sexuala responsabila si fara griji. Educatia sexuala in scoli si licee este abia la inceput, iar majoritatea parintilor nu obisnuiesc sa discute cu copiii lor, deveniti adolescenti, despre ce presupune o viata sexuala sanatoasa si responsabila.

Cea de-a doua categorie se refera la prejudecatile fata de metodele contraceptive hormonale, cu actiune pe termen lung – anticonceptionalele si dispozitivul intrauterin. Vorbim aici despre mituri si prejudecati relativ adanc inradacinate, cauzate de faptul ca modul de actiune al acestor metode nu este inteles pe deplin. Trebuie mentionat insa ca ele reprezinta, de fapt, cele mai eficiente si sigure optiuni contraceptive atunci cand se doreste evitarea unei sarcini. Singura conditie este ca ele sa fie compatibile cu starea de sanatate si stilul de viata al femeii si sa fie recomandate de un specialist

Garbo.ro: De ce credeti ca este considerata contraceptia doar responsabilitatea femeilor?

Dr. Mirela Popa: Sigur ca sexul este o chestiune de cuplu, asadar si responsabilitatea contraceptiei se imparte intre parteneri. Cel mai bine este ca inainte de primul contact sexual partenerii sa ia impreuna decizia privind cea mai buna metoda de contraceptie. In acelasi timp, cele mai multe metode contraceptive sunt concepute pentru a fi folosite de catre femei (inclusiv cele cu actiune pe termen lung). Iar cum femeile sunt utilizatoarele, este nevoie in primul rand ca ele sa inteleaga cum functioneaza acestea. Trebuie spus, insa, ca o viata sexuala sanatoasa si responsabila include atat evitarea unei sarcini nedorite, cat si evitarea bolilor cu transmitere sexuala.



Prezervativul este singura metoda contraceptiva care poate proteja impotriva acestor infectii. Desi exista pe piata si prezervative feminine, majoritatea prezervativelor pe care le folosesc cuplurile sunt cele destinate barbatilor. Asadar, preventia infectiilor cu transmitere sexuala este legata in mare masura de disponibilitatea si abilitatea barbatilor de a intelege necesitatea folosirii corecte a prezervativului.

Intorcandu-ne din nou la ideea de cuplu, multe femei marturisesc ca se confrunta cu reticenta barbatilor referitoare la utilizarea prezervativelor in favoarea metodei retragerii sau, si mai mult, a sexualui neprotejat. Se intelege, asadar, necesitatea asumarii responsabilitatii de catre ambii parteneri.

Garbo.ro: Cum am putea sa crestem rata de constientizare si in randul barbatilor, in ceea ce priveste responsabilitatea cu privire la actul sexual?

Dr. Mirela Popa: Din pacate, se intample adesea ca partenerii, asadar inclusiv barbatii, sa constientizeze importanta contraceptiei in situatii limita – in cel mai bun caz, imediat dupa un contact sexual neprotejat, atunci cand metoda retragerii nu a functionat asa cum se asteptau sau atunci cand prezervativul a alunecat sau s-a rupt si apar gijile privind o sarcina nedorita. In aceste situatii se mai poate apela rapid la pilula de a doua zi pentru a evita sarcina. In alte cazuri, insa, partenerii se vad pusi in situatia de a lua o decizie delicata odata cu confirmarea unei sarcini neplanificate si/sau nedorite. Tot studiile ne arata ca in 43% din cazuri, partenerii nu pot identifica momentul ce a condus la aparitia sarcinii.

Referindu-ne la constientizarea responsabilitatii in randul barbatilor, eu le recomand de fiecare data pacientelor mele sa fie primele care sa insiste pentru folosirea metodelor contraceptive moderne si sa foloseasca ele insele astfel de metode. Adesea, barbatii sunt de parere ca „au grija” prin retragerea penisului inainte de ejaculare (metoda cunoscuta si sub numele de coitus interruptus), insa, in 1 din 4 cazuri aceasta practica esueaza. De peste 3 ani, Planifica Neprevazutul insista pe riscurile acestei practici prin diferite tactici si mesaje adresate direct si publicului masculin.

In plus, rezolvarea carentelor privind locul educatiei sexuale in curricula scolara si disponibilitatea parintilor de a discuta deschis cu tinerii ar duce, cu siguranta, la formarea unor generatii noi de adulti mai informati si mai responsabili.

Garbo.ro: Care sunt cele mai eficiente metode de contraceptie?

Dr. Mirela Popa: Dincolo de orice cliseu, cea mai eficienta metoda contraceptiva este cea potrivita – adica cea care poate fi folosita corect pentru rezultate maxime. Pe hartie, pilulele contraceptive si steriletul sunt cele care ating cota maxima de 99,7% eficienta, insa aceasta rata depinde in totalitate de folosirea corecta – in cazul pilulelor, este vorba de utilizarea la aceeasi ora, in fiecare zi de administrare. Daca ne referim la cea mai eficienta si disponibila cale de a evita o sarcina nedorita dupa un contact sexual neprotejat, atunci pilula de a doua zi poate fi solutia. Aceasta este, la randul sau, o metoda sigura si eficienta, in ciuda miturilor care circula in jurul ei.

