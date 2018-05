Fiecare femeie dispune acasă de mai multe genți. Să nu ne mai mințim și să recunoaștem că de fiecare dată când vedem o poșetă care ne place, cădem pradă slăbiciunii și o cumpărăm îndată. Se întâmplă cam același lucru ca la pantofi - niciodată nu sunt suficiente perechi cât să credem că trebuie să renunțăm la vreuna sau să încetăm să adăugăm încă una colecției din garderobă.

S-ar putea, totuși, să facem un lucru greșit atunci când alegem o geantă. Și anume faptul că nu ținem cont de designul acesteia, cât să se potrivească cu hainele sau încălțămintea de care dispunem în garderobă. Pentru că, până la urmă, este esențial să știi cum să faci un mix and match care să arate extraordinar. Ca să îți venim în ajutor, noi am diferențiat șase modele de genți despre care îți povestim concret: ce le face diferite și cum ar trebui să le asortezi cu îmbrăcămintea.

Geanta bowler pentru ținute elegante

Geanta tip rucsac de luat la plimbări

Geanta bucket se poartă (mai ales) în sezonul rece

Geanta hobo: înaltă, încăpătoare și super chic

Geanta pătrată tip shopper pentru zi de zi

Micuța geantă saddle în formă rotundă

Geantă bowler pentru ținute elegante

Adică acel fel de geantă ușor rotundă, bombată cumva, de mărime medie. Este una cu un pattern aparte, simpatic, de obicei fără decorațiuni sau ornamente suplimentare, pentru că mizează pe simplitate.

Geanta bowler se potrivește, în primul rând, ținutelor office, dar poate fi purtată la diverse evenimente rafinate, unde se impune un dress code fin, la cocktail-uri unde totul se descrie prin bun-gust. Pare micuță, dar este extrem de voluminoasă și te va cuceri instant.

Vezi aici modele

Geantă tip rucsac de luat la plimbări

De ce să porți un ghiozdan banal, când poți opta pentru ceva 2 în 1? Adică o geantă care imită aspectul unui rucsac, care poate fi purtată, în funcție de dorințe ca una sau ca cealaltă, totul depizând de ce fel de barete preferi.

Geanta rucsac impune o ținută sport, lejeră, comodă. Din nou, vorbim desrpe un model aparent simplu, dar de efect, grație designului de cele mai multe ori modern. O să găsești pe piață și genți cu imprimeuri, aplicații sau diverse detalii care o fac minunată.

Urmareste pretul

Geantă bucket se poartă (mai ales) în sezonul rece

Cu un design ușor minimalist, geanta bucket se remarcă prin formă atipică, în forma unui sac care se închide în partea de sus cu niște șireturi. Baza este rotundă, ceee ce îi dă o înfățișare ușor jucăușă.

Se potrivește oricărei ținute, nu este o geantă pretențioasă, ca să crezi că va arăta ciudat cu vreo anumită îmbrăcăminte. Închiderea este sigură, iar purtarea ei este ușurată de faptul că dispune de o prindere facilă, având bretele lungi, ușor accesibile.

Descopera alte modele

Geantă hobo: înaltă, încăpătoare și super chic

O geantă ceva mai mare și mai spațioasă în comparație cu celelalte modele. Geanta hobo se remarcă prin faptul că este înaltă, are un design cool și închiderea se face prin fermoar.

Dispune doar de o baretă în diagonală, iar forma ei ușor ciudată te lasă să depozitezi, așa cum stă bine oricărei femei, tot ce ai nevoie în ea. Cu inspirație de anii ‘70, este potrivită pentru ținutele casual, dar și celor boeme, cu o ușoară notă nostalgică.

Afla pret

Geantă pătrată tip shopper pentru zi de zi

Poate că pare ca fiind o geantă mai exigentă, dar lucrurile nu stau deloc așa. Geanta shopper se evidențiază prin faptul că este oversized și are o formă geometrică, de pătrat sau de dreptunghi.

Asta înseamnă că este potrivită și la întâlnirile de afaceri, unde trebuie să ai un laptop cu tine, dar și la cele cu prietenele tale, pentru că poți înghesui în ea toate accesoriile care îți trebuie. Este un model de geantă în tendințe, deloc modestă ca înfățișare.

Urmareste detalii

Micuța geantă saddle în formă rotundă

Da, așa cum precizăm geanta saddle are o formă rotundă, cu bareta crossbody. Este de purtat în fiecare zi, oriunde, oricând. De asta am și lăsat-o la final, în cazul în care voiai ceva care să se potrivească la orice eveniment.

Închiderea se face în partea din față cu o clapetă magnetică de obicei, iar singurul dezavantaj pe care l-am găsit a fost mărimea care o face mai puțin încăpătoare. Dar noi credem că este aleasă, mai ales, în plimbările scurte când nu îți trebuie un bagaj prea mare după tine.

Vezi alte modele

Bine, o să spui acum că nu stai să te uiți prea mult la forma genții, să o studiezi și să gândești în avans un outfit care să îți placă. Nici nu spunem asta pentru că știm că fiecare geantă este frumoasă. Aproape că i-ai face o declarație a la Mr. Darcy “I like you, very much. Just as you are.” Dar știm că lucrurile astea se întâmplă doar prin filme și trebuie să gândim practic.

O geantă bună este una versatilă și funcțională. Dar mai ales modernă și care satisface toate dorințele noastre, indiferent că este vorba despre capacitate sau despre felul cum arată.