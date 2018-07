10 semne frecvente ale intolerantei la gluten

Adoptarea unei diete fara gluten a devenit populara in ultimii ani, insa medicii atrag atentia ca o dieta fara gluten nu este neaparat mai sanatoasa si ca aceasta este recomandata doar persoanelor care sufera de o intoleranta la aceasta proteina pe care o regasim in grau, secara sau orz si in produsele derivate din ele.

Intoleranta la gluten este o problema destul de frecventa. Boala celiaca este cea mai severa forma de intoleranta la gluten si este o afectiune autoimuna de care sufera aproximativ 1% din populatie. Intoleranta la gluten trece, de multe ori, nediagnosticata, mai ales ca unele dintre simptomele sale nu au legatura cu sistemul digestiv, scrie Healthline. Iata care sunt cele mai frecvente semne ale intolerantei la gluten:

Balonarea

Un studiu a aratat ca 87% dintre cei care au sensibilitate la gluten se baloneaza foarte tare dupa ce mananca. Desi balonarea este un fenomen obisnuit, care poate avea numeroase explicatii, ea poate fi si un semn al unei intolerante la unele alimente. Cei care se confrunta cu aceasta problema isi simt abdomenul umflat si pot resimti inclusiv disconfort, la scurt timp dupa ce au mancat.

Colonul iritabil

Aparitia sindromului de colon iritabil este adeseori legata de o intoleranta la gluten sau lactate, insa ea poate avea in spate numeroase cauze, iar unele pot fi rezolvate fara medicamente. Citeste acest material despre sindromul de colon iritabil si vei afla care este diferenta intre acesta si alte afectiuni, care sunt simptomele si cauzele sale, dar si ce ai de facut pentru a scapa de aceasta problema suparatoare.

Diareea sau constipatia

Cand aceste doua probleme apar tot mai des sau devin o obisnuinta, este un semn ca ceva nu este in regula cu sistemul digestiv. Persoanele care sufera de boala celiaca au inflamatii la nivelul peretilor abdominali, atunci cand consuma alimente care contin gluten, iar aceasta inflamatie conduce la absorbtia slaba a nutrientilor, dar si la diaree sau constipatie.

Dureri abdominale

Pana la 83% dintre cei care sufera de intoleranta la gluten au dureri abdominale si disconfort dupa ce consuma alimente care contin aceasta proteina.

Dureri de cap

Migrenele sunt o problema destul de obisnuita: 10-12% sufera de ele, adica de acele dureri de cap care se extind pe o perioada mai mare de timp. De asemenea, nu exista persoana care sa nu aiba dureri de cap la un moment dat. Insa, in momentul in care acestea apar din senin, fara o cauza aparenta, sau incepi sa faci legatura intre ele si consumarea anumitor alimente, este posibil ca migrenele sa fie un rezultat al unei intolerante la gluten.

Oboseala cronica

Oboseala constanta si senzatia de epuizare sunt simptome pe care le acuza adeseori persoanele intolerante la gluten. Aceste stari apar, de regula, imediat dupa o masa care a continut gluten. Studiile au descoperit ca intre 60 si 82% dintre persoanele intolerante la gluten se simt adeseori obosite si lipsite de energie.

Iritatii sau boli de piele

Boala celiaca se poate manifesta si la nivelul pielii, prin aparitia dermatitei herpetiforme. De altfel, studiile au aratat ca o dieta fara gluten, in cazul persoanelor cu intoleranta, poate ameliora simptomele psoriazisului, alopeciei sau urticariei cronice.

Scadere inexplicabila in greutate

Modificarea brusca a greutatii, fara nicio schimbare in stilul de viata, este intotdeauna un motiv de ingrijorare. In cazul persoanelor care sufera de boala celiaca, un studiu a aratat ca doua treimi dintre acestea pierd in greutate in primele sase luni de dupa instalarea bolii.

Anemia

Anemia cauzata de lipsa de fier din organism este o deficienta destul de frecvent intalnita, afectand doar in SUA 5% dintre femei. La randul ei, deficienta de fier are simptome precum oboseala, ameteli, dureri de cap, slabiciune musculara sau deficiente respiratorii. In cazul pacientilor cu boala celiaca, deficienta de fier este explicata prin slaba absorbtie a nutrientilor in organism, din cauza inflamatiilor care apar la nivelul sistemului digestiv.

Depresie si anxietate

Persoanele cu intoleranta la gluten au un risc crescut de a suferi stari de depresie sau de anxietate. Un studiu a aratat ca 40% dintre persoanele cu sensibilitate la gluten acuza stari frecvente de anxietate.

Foarte important de stiut este si faptul ca intoleranta la gluten sau boala celiaca inseamna o combinatie a unora dintre aceste simptome, iar diagnosticul trebuie pus intotdeauna de un medic, care iti poate evalua cel mai bine starea de sanatate si iti poate recomanda un tratament sau un set de sfaturi pe care sa le urmezi pentru a scapa de probleme.

