4 'prieteni' de incredere pe care sa ii ai alaturi in lupta cu kilogramele

Lupta cu kilogramele in plus este mai usor de castigat daca ai alaturi de tine prieteni pe care sa te poti baza. Desigur, nu ne referim aici la persoane, ci la alimente sau instrumente care te vor ajuta sa iti duci mai repede la indeplinire scopul pe care ti l-ai setat. Cum poti pierde kilogramele nedorite rapid si fara batai de cap? Iti enumaram prietenii pe care sa te bazezi!

Suplimente: Spirulina

Foto: Unsplash

Spirulina este o alga miraculoasa, care poate fi administrata sub forma de pulbere sau de pilule si care face minuni pentru corpul tau si pentru sanatate, mai ales atunci cand tii cure de slabire. Pe langa faptul ca grabeste procesul, aceasta iti furnizeaza o buna parte din substantele nutritive benefice de care ai nevoie pentru ca organismul tau sa se mentina sanatos in cazul in care vei face schimbari drastice de alimentatie. Spirulina are un continut bogat in proteine, de aceea inhiba senzatia de foame si controleaza nivelul de colesterol. Mai mult decat atat, spirulina imbunateste anduranta musculara, beneficiu care te va ajuta sa dai tot ce poti in sala de fitness! Iti recomandam spirulina de la Obio, care iti ofera avantaje garantate.

2. Fructe: Citricele

Foto: Unsplash

Portocalele, lamaile, grapefruitul si alte fructe cictrice prezinta proprietati de detoxifiere, caracteristica ce le face ideale pentru a le include in dieta ta daca vrei sa scapi de kilogramele pe care nu ti le doresti si sa-ti purifici, totodata, organismul. Citricele contin multe enzime, care sunt foarte eficiente pentru arderea accelerata a grasimilor. De asemenea, aceste fructe contin nutrienti si fibre, doi adjuvanti exceptionali pentru curele de slabire



3. Legume: Salata

Foto: Unsplash

Iti este foame dar vrei sa slabesti? Mananca o salata! De ce? Pentru ca aceasta este un aliment sanatos, cu putine calorii, dar foarte satioasa, asa ca senzatia de foame va fi ameliorata exact ca si cand ai manca orice alt preparat. Pe langa aceste beneficii, salata este o sursa bogata de apa, oferind o buna hidratare, asa ca te va ajuta daca vrei sa scapi mai repede de retentiile de apa care reprezinta principala cauza a ingrasarii. Desigur, salata este recunoscuta si pentru continutul bogat in vitamine C si vitamina K.

4. Sport: Banda de alergare

Foto: Pixabay

Daca vrei sa slabesti si sa te tonifiezi, alimentatia sanatoasa trebuie imbinata cu sportul. De la sesiunile de jogging in aer liber, pana la exercitiile din sala de fitness, toate acestea contribuie la obtinerea unui corp asa cum ai visat. Atunci cand vrei sa slabesti, cele mai indicate sunt antrenamentele de tip circuit training sau cele de cardio, de aceea ar fi bine sa te imprietenesti cu banda de alergare. Nu trebuie sa alergi pentru un timp indelungat din prima incercare, poti mari distanta (precum si viteza) pe masura ce te acomodezi si iti intri in forma.

Foto homepage: Pixabay