5 obiceiuri alimentare care te ajuta sa treci peste afectiunile stomacului

In ziua de azi, afectiunile sistemului digestiv sunt usor de trecut cu vederea. De cate ori nu am ignorat crampele stomacale sau constipatia ca pe niste disconforturi banale si temporare? Stilul de viata rapid implica adesea mancatul pe fuga sau infruntarea foamei, ceea ce face stomacul in mod considerabil mai sensibil la inflamatii sau la infectii.

Fara sa-ti dai seama, te poti pomeni cu o gastrita sau cu un intestin iritat, boli care, netratate, pot duce la complicatii si afectiuni mai grave. In astfel de cazuri, pe langa tratamentul medicului, trebuie sa faci niste schimbari serioase in alimentatia ta zilnica.

Dozarea meselor

Cele trei mese ale zilei sunt un minim pe care trebuie sa il respecti, insa ele ar putea deveni un obicei nesanatos daca sunt prea copioase. Acestea necesita o digestie multa mai indelungata, care poate produce crampe.

Daca suferi de o orice fel de afectiune digestiva, este recomandat sa mananci mai putin si mai des. Ar trebuie sa iti faci un obicei din a lua patru-cinci mese pe zi, dupa un orar fix.

Fibrele sunt aliatul tau… dar nu intotdeauna

Fibrele ajuta foarte mult la reglarea tranzitului intestinal si la detoxifierea colonului. De aceea, pentru a depasi mai usor o boala digestiva, este recomandat sa consumi paine integrala, orez brun sau fulgi din cereale integrale, dar si nuci, alune si linte.

Atentie, insa, caci fibrele nu sunt recomandate in cazul dietelor pentru colita ulcerativa. Aceasta boala produce inflamatii serioase la nivelul colonului, iar fibrele greu de digerat pot provoca disconfort abdominal si pot accentua chiar simptomele de diaree. Celor care sufera de aceasta afectiune le este recomandat sa decojeasca fructele si legumele inainte de a le manca.

Consuma carne slaba

Poti urma acest sfat chiar si daca nu suferi de vreo boala digestiva, insa este foarte important sa iti reprimi aceste „pofte” daca suferi de vreo afectiune a sistemului digestiv.

Carnea bogata in grasimi, dar si prajelile si tocanitele pot cauza dureri abdominale, din cauza dificultatii cu care organismul absoarbe grasimile. De aceea, e de preferat sa consumi carnea slaba de pasare, vita sau peste, fiarta sau facuta la gratar. Bolnavilor de ulcer li se recomanda carnea slaba tocata si fiarta, pentru a usura digestia.

Lactatele: bune sau rele?

Este un fapt binecunoscut ca lactatele trebuie evitate de cei care sufera de boli ale sistemului digestiv, insa ele in sine nu sunt neaparat un inamic al stomacului. In cazul in care consumul de lactate iti agraveaza simptomele, cel mai probabil ai intoleranta la lactoza.

Pentru a nu-ti priva organismul de o sursa importanta de calciu, poti consuma produse cu un continut scazut de lactoza, precum iaurturile si unele branzeturi tari. De asemenea, laptele de migdale si branza din soia pot inlocui cu succes lacatatele din dieta ta.

Gateste bine legumele crucifere

Varza, conopida, broccoliul, ridichea sau gulia sunt legume crucifere, cunoscute pentru proprietatile lor nutrivitive. Insa consistenta lor tare le face greu de digerat, ceea ce poate provoca crampe, gaze sau balonare.

Deoarece au un continut ridicat de vitamina A si de fibre, nu este recomandat sa le elimini de tot din dieta. Va trebui sa le gatesti insa foarte bine si sa le consumi in cantitati cat mai mici.

Aceste obiceiuri alimentare te pot ajuta sa treci cu bine peste majoritatea afectiunilor digestive, insa, asa cum am aratat in exemplul fibrelor, nu toate bolile de stomac necesita acelasi regim. Un medic gastroenterolog iti va putea spune exact ce dieta trebuie sa urmezi pentru a ameliora simptomele afectiunii de care suferi, dar iti poate recomanda si o dieta echilibrata prin care iti poti proteja sistemul digestiv de boli.

