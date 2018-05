Cum sa porti sneakersii la orice outfit

Datorita marilor branduri precum Balenciaga, Gucci sau Louis Vuitton, in lumea modei au intrat niste elemente care pana acum erau rezervate doar pentru sala sau o sesiune de alergat: sneakersii. Sigur, se combina minunat cu o pereche de jeans insa asta nu inseamna ca nu se vor potrivi si unei rochii elegante, unei fuste-creion sau chiar unei jachete statement. Daca esti genul de fata care nu se simte absolut deloc comod pe tocuri, acum e momentul tau de glorie. Sneakersii, tenisii si adidasii revin in forta si se “agata” perfect de orice outfit ai purta. Iar cum stim ca nu iti place sa iti pierzi timpul prin magazine fara sa gasesti nimic, ai cateva perechi de sneakersi de dama ieftini aici.

Boho-chic cu o doze de sofisticare

Daca te duci la o petrecere in aer liber, nimic nu e mai potrivit decat un outfit boho-chic, in culori pamantii. Noi iti recomandam o tunica bej cu paiete la care sa asortezi o pereche de pantaloni maro-inchis de piele si o pereche de sneakersi complet albi. Arunca deasupra si un trench maro sau piersiciu si ai obtinut un outfit perfect pentru o petrecere in aer liber.

Foto: Pexels.com

Combina rochia

Daca vrei sa faci o impresie wow si sa devii rapid vedeta serii, poarta o rochie. Insa nu orice rochie si nu oricum. Alege o rochie pana la glezne, cu maneci bufante si sub care sa porti niste jeansi evazati si o pereche de adidasi de alergare. Cat despre culori, alege rochia intr-o nuanta de gri, blugii albastri iar sneakersii in aceeasi culoare ca a rochiei.

Fancy si la birou si afara

Daca iubesti sa porti costume elegante insa te-ai saturat de aceleasi modele si culori, noi iti sarim in ajutor. Poarta un costum format dintr-o pereche de pantaloni evazati si un sacou oversized la care sa asortezi niste adidasi complet albi. Vor contrasta superb daca alegi o nuanta de gri pentru costum si un tricou alb si lejer sub sacou.

Feminitate casual

Pentru cele mai feminine dintre voi, avem sugestia perfecta. Investeste intr-o rochie-camasa din matase albastra si lunga pana la glezne. Adauga in mix si o pereche de adidasi-soseta, o jacheta bomber neagra si o pereche de ochelari de soare cu rame rosii si ai obtinut un outfit urban-chic, numai bun de scos in lume.

Relaxare totala

Daca vrei un outfit in care sa arati de milioane dar in care sa te simti si cat se poate de confortabil, combina o fusta maxi cu un pulover negru. Adauga si o pereche de sneakersi albi sau negri la aceasta combinatie si ai obtinut o tinuta perfecta atat pentru o iesire cu fetele cat si pentru o zi la birou.

Sofisticare fara complicatii

Se ia o pereche de pantaloni maxi, se adauga un tricou alb lejer si se combina cu un blazer elegant intr-o culoare neutra. Bineinteles, nu trebuie sa uiti nici de sneakersi, asa ca alege o pereche de adidasi albi sau gri care sa completeze perfect aceasta reteta. Nu uita sa iti marchezi talia cu o curea si sa asortezi si o geanta tote neagra.