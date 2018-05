Ce inseamna si ce presupun tratamentele dentare de canal?

In primul rand trebuie mentionat ca endodontia se ocupa cu tratarea dentara prin scoaterea nervului si realizarea unei obturatii a canalelor, respectiv afectiunilor datorate complicatiilor uneia sau mai multor carii.

Este nevoie de un tratament endodontic atunci cand pulpa dentara se inflameaza. Cauzele inflamarii acesteia dentare sunt:

traumatismele dentare;

obturatii incorect adaptate;

carii profunde.

In cazul se amana acest tip de interventie, pulpa dentara se necrozeaza. Pentru ca mai apoi, bacteriile prezente sa avanseze spre regiunea apicala a dintelui, cauzand reactii dureroase si determinand in timp chiar distrugerea osului prezent la nivelul dintelui respectiv.

Prima etapa a acestui tip de tratament endodontic este radiografia dentara cu ajutorul careia medicul dentist sau endodont poate vedea forma canalului dintelui si totodata detecta semne ale infectiei osului alveolar.

Discutia despre tratamentele dentare de canal incep in momentul in care durerea s-a instalat deja. In mod ideal, cel mai sanatos ar fi pastrarea dintelui cat mai natural. Plecand de la aceasta premisa, specialistii trateaza caria printr-un proces minim invaziv. Asadar, caria este foarte bine curatata si se indeparteaza doar partea care este cea mai traumatizata.

Foto: Pexels

Daca aceasta etapa decurge fara complicatii si nu se ajunge la nerv, specialistul poate plomba dintele fara probleme, iar tratamentul de canal nu isi mai are rostul. Insa, daca se ajunge la atingerea nervului, vorbim deja despre un tratament de canal care devine imperios necesar. Un dinte cu bucati rupte are nevoie de tratament de canal imediat, tocmai pentru pentru a evita suprainfectarea canalelor dentare. Daca dintele in cauza este infectie pe canale, se poate realiza atat tratamentul de canal cat si obturatia de canal ulterior, in aceeasi sedinta.

Obturatia de canal este partea finala a tratamentului de canal si inseamna sigilarea canalelor dentare.

Care sunt semnele care indica un astfel de tratament?

Atunci cand nervul si pulpa dintelui se inflameaza sau infecteaza din cauza cariilor netratate la timp, a tratamentelor repetate un astfel de tratament nu trebuie sub nicio forma amanat. In mod normal, infectarea pulpei sau a nervului sunt afectiuni care sunt asimptomatice, dar e util sa stii ca exista semne care iti dau de inteles ca ai putea avea nevoie de astfel de tratamente si acestea sunt:

durere acuta in timpul masticatiei

sensibilitate prelungita si imediata la rece sau cald

decolorare vizibila a dintelui

umflare a gingiilor in dreptul radacinii dintelui afectat

abcese pe suprafata gingiilor

Ce mai este important de aflat?

Toate manoperele sunt realizate sub anestezie locala. In acest fel pacientului i se va asigura un confort maxim pe toata perioada tratamentului endodontic. In cazul unor infectii apicale mai extinse, exista varianta ca anestezia sa se instaleze mai lent.

Rata de succes pentru astfel de tratamente este de 95% si mai mult decat atat, procedura poate fi efectuata si de femeile insarcinate, chiar daca tratamentul presupune o radiografie. Expunerea la razele X este minima si nu prezinta pericol pentru fat.

Cat despre regulile de igiena orala, nu exista indicatii speciale sau suplimentare (fata decele practicate in mod normal) pentru persoanele care au beneficiat de acest tratament.