Care sunt etapele in pregatirea unei interventii cu implant dentar?

Implantologia dentara este solutia ideala pentru inlocuirea dintilor lipsa, indiferent de motivul care a condus la pierderea acestora.

Tehnica moderna demonstreaza ca montarea unui implant dentar sau mai exact rata de succes a acestuia este in proportie majoritara favorabila. Atat in ceea ce priveste rezistenta, stabilitatea, functionalitatea cat si estetica, acesta operatiune este net superiora comparativ cu altele.

Si pentru am adus vorba de functionalitate, este important de retinut ca implantul dentar arata si se comporta ca un dinte natural. Asadar, dupa perioada post-operatorie, el trebuie ingrijit si intretinut ca dintele natural.

Cele mai multe tipuri sunt realizate din titan si acest lucru le fac mai usor de acceptat de catre organismul uman.

Foto: Pixabay

Ce presupun etapele de pregatire pentru o interventie de acest gen?

In primul rand, este important de programat un consult cu echipa care se va ocupa de operatiune. Intalnirea cu specialistii este esentiala inainte de a se lua in considerare o astfel de interventie. Comunicarea sincera si colaborarea stransa este necesara pentru a asigura satisfactia pacientului si, pana la urma, cel mai bun rezultat.

Medicul este cel in masura sa raspunda la intrebarile venite din partea pacientului, prin urmare nimic nu trebuie sa raman nediscutat si nelamurit.

Teama poate fi o senzatie inerenta, insa cu dedicare si profesionalism specialistul va sti cum sa linisteasca si chiar sa impiedice eventualele neplaceri.O evaluare corecta a pacientului presupune oportunitatea de stabilire exacta a situatiei in care se afla pacientul. Ea este utila pentru ca planul detaliat de tratament sa aiba rezultatele asteptate.

Este de retinut ca procedura se efectueaza sub anestezie locala, rareori generala.

Sedativul se administreaza pentru a relaxa pacientul in timpul interventiei chirurgicale si pentru a permite specialistului sa lucreze in voie.

Expunerea la nivelul maxilarului se face prin incizie in gingia unde se va amplasa implantul dentar. Specialistul se asigura ca nu afecteaza nervii si sinusurile vecine, iar apoi implantul este plasat in spatiul pregatit, la acelasi nivel cu osul sub gingie.

Perioada de recuperare este cuprinsa intre 3 si 6 luni, tocmai pentru ca maxilarul sa fuzioneze cu implantul.

In toata aceasta perioada, implantul se ataseaza gingiilor care completeaza procesul de vindecare. Chiar daca implantul este inserat imediat dupa extragerea dintilor sau a resturilor, este necesar o alta o perioada de cateva luni pentru a permite tesuturilor osoase si gingiilor sa se vindece complet. Odata locul este vindecat, dentistul instaleaza coroana sau podul pe capatul implantului dentar. Asa cum aminteam mai sus, in functie de metoda adoptata este necesara o comunicare excelenta intre pacient si medic tocmai pentru a coordona bine operatiunile intre ele. Aceasta ultima etapa a tratamentului permite pacientilor redobandeasca functia normala de mestecat, precum si o estetica faciala mai buna, potrivit asteptarilor.

Nu uitati ca riscurile si complicatiile pot surveni daca indicatiile post-operatorii nu sunt respectate intocmai. Programati si prezentati-va la controalele periodice ori de cate ori observati o schimbare la nivelul implanturilor dentare si efectuati o data la 6 luni detartraj si periaj profesional.