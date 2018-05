Ce trebuie sa faci pentru a beneficia de un somn odihnitor?

Somnul bun trebuie sa fie o consecinta echilibrata a grijii fata de sanatatea organismului. Obiceiurile sanatoase de somn pot face usor diferenta intre starile agitate si somn odihnitor. Cercetatorii au identificat o varietate de practici si obiceiuri cunoscute sub numele de igiena somnului, care pot ajuta persoanele sa maximizeze orele petrecute in somn, chiar si pe cei ai caror somn este afectat de situatii mai dificile.

Igiena somnului nu trebuie sa sune foarte pompos, dar poate fi cel mai bun mod de a obtine o calitate a somnului care sa reflecte vizibil in activitatile cotidiene, la orice varsta.

Iata cateva sfaturi simple pentru a face somnul o stare normala de relaxare:

Transforma dormitorul într-un mediu care imbie la somn

Un mediu placut, aerisit si linistit contribuie la sanatatea somnului.Schimba dormitorul intr-un spatiu care sa aiba componenta in care iti face placere sa te odihnesti. Achizitioneaza perdele grele, in nunate care pot produce intuneric chiar si pe timpul zileiprin blocarea luminii, astfel incat stimulul sa ii transmita creierului mesajul potrivit. Opteaza pentru saltea ortopedica de calitate superioara si accesorii care sa completeze armonios spatiul.

Foto: Pixabay

Pastreaza temperatura constanta in camera si limiteaza activitatile in interiorul incaperii. Indeparteaza pe cat poti de mult, sursele de zgomot si factorii perturbatori, astfel incat nimic sa nu distraga atentia in timpul odihnei.

Seteaza un program pe care sa il respecti atat cat poti de mult.

Este cunoscut faptul ca organismul are nevoie de 8 ore de somn continuu pentru a se recupera. Incearca sa iti construiesti un program de la care sa nu existe foarte multe abateri, mai ales daca stii ca metabolismul tau se reface foarte greu dupa perioade in care nu te odihnesti corespunzator. Somnul de calitate implica si respectarea unor obiceiuri sanatoase legate de un orar. Acestea evident, se traseaza si se definesc in timp, dar niciodata nu poate fi prea tarziu pentru o readaptare.

Fa miscare si mergi cat poti de mult pe jos

Sportul in natura te poate ajuta sa adormi mai repede si implicit sa te odihnesti cum trebuie. Acest lucru este oportun din mai multe puncte de vedere, asadar incearca sa efectuezi exercitiile echilibrat pentru toate grupele de muschi cat mai devreme in timpul zilei.

Evita bauturile excitante spre finalul zilei si mancatul compulsiv in timpul noptii

Evita cofeina (gasita in cafea, ceai negru, ciocolata, cola) sau orice stimulant timp de patru pana la sase ore inainte de culcare. De asemenea, evita sa mananci cu cel putin cateva ore inainte de somn. Daca esti fumatoare, incearca sa te abtii de la viciu cat poti de mult, caci s-a constatat ca exercitiul stimuleaza organismul sa secrete cortizolul hormonului de stres, care ajuta la activarea mecanismului de alertare din creier.

Ideatic vorbind, tinand cont de toate aceste sfaturi sau macar o parte din ele, ai sanse reale sa te bucuri de un somn odihnitor si in acelasi timp sa reevaluezi activitatile care iti puneau in dificultate odihna zilnica.