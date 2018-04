Odihna este esentiala pentru sanatatea noastra. Cum sa te bucuri de un somn bun in fiecare seara

Pentru a avea o zi productiva, ai nevoie de un somn odihnitor, care este totodata cheia unei vieti sanatoase, mentinand atat corpul, cat si mintea tinere. Cantitatea si calitatea somnului influenteaza atat energia pe care o ai in timpul zilei, cat si starea emotionala, capacitatea de memorare si concentrare, sistemul imunitar si greutatea ta. De aceea, este esential ca noaptea sa te bucuri de un somn odihnitor.

Din pacate, majoritatea dintre noi intampinam probleme atunci cand vrem sa ne odihnim, neputand sa adormim sau trezindu-ne in timpul noptii. Pentru toate aceste probleme exista solutii care sa ne ajute sa obtinem somnul de care avem nevoie. Ai mai mult control asupra calitatii somnul tau decat ai crede. Calitatea odihnei tale poate fi afectata din multe cauze, de la dieta si gandurile pe care le ai in timpul zilei, pana la rutina de dinainte de culcare si aspectul dormitorului tau.

Asigura-te ca dormitorul este mediul perfect pentru odihna

Inainte de a-ti modifica rutina, analizeaza-ti dormitorul si fa cateva schimbari pentru a-l transforma in mediul perfect pentru a te odihni. In primul rand, dormitorul tau trebuie sa fie o incapere linistita, curata si organizata si bine luminata. Daca locuiesti intr-o zona zgomotoasa, foloseste dopuri de urechi sau un dispozitiv pentru zgomot alb.

De asemenea, mentine-ti dormitorul curat si organizat, astfel vei fi mult mai calma inainte de culcare. Calitatea patului si a saltelei este un alt factor care iti influenteaza odihna, asa ca asigura-te ca ai mobila de dormitor corespunzatoare. Un alt lucru pe care trebuie sa il iei in considerare este lumina naturala. Aranjeaza-ti patul astfel incat dimineata sa te trezesti cu lumina naturala.

Stabileste-ti un program de somn

Conform Help guide, cea mai eficienta strategie pentru un somn odihnitor este de a te obisnui cu un program de somn. Incearca sa te culci si sa te trezesti in fiecare zi la aceeasi ora, astfel iti vei obisnui ceasul intern cu un program de somn. Alege-ti ora de culcare in functie de ora la care te simti obosita, iar daca dormi suficient, ar trebui sa te trezesti natural, fara alarma.

Incearca sa iti pastrezi acelasi program, chiar si in weekenduri sau in vacante. Este mult mai benefic pentru organismul tau sa dormi la pranz, decat sa te trezesti mai tarziu. Incearca insa sa dormi 15-20 de minute si nu ore intregi. Este normal ca dupa cina sa te simti obosita, de aceea este bine sa faci o activitate stimulanta, precum spalatul vaselor sau o plimbare scurta.

Mentine o rutina inainte de culcare

Pentru un somn odihnitor, ai nevoie de o rutina in fiecare seara. Astfel, vei trasa o linie clara intre sfarsitul zilei si noapte. Pentru cei mai multi dintre noi, rutina de dinainte de culcare include multe electronice. Din pacate, acestea trebuie excluse cu cel putin o ora inainte de a adormi. Daca nu faci acest lucru, ai sanse de doua ori mai mari sa ai probleme legate de odihna. De aceea, este recomandat sa inlocuiesti timpul petrecut pe telefon, laptop sau televizor cu 30 de minute sau chiar o ora de lectura.

De asemenea, incearca sa nu petreci timp in pat invatand, citind sau uitandu-te la televizor. Pastreaza timpul pe care il petreci in pat doar pentru atunci cand dormi. Daca ai o seara mai agitata si nu poti adormi, este bine sa introduci in rutina ta o baie calda. Aceasta iti va relaxa atat mintea, cat si muschii, putand sa adormi mult mai usor.

Ai grija de dieta ta

Alimentatia iti influenteaza mai mult decat ai crede calitatea odihnei. Incepe de dimineata, cu un mic dejun consistent. Incearca sa renunti la cinele bogate si sa mananci mai consistent dimineata, astfel digestia ta nu te va impiedica sa te odihnesti noaptea. Include mai mult peste sau fructe de mare in cinele tale si exclude mancarea grasa sau picanta.

De asemenea, incearca sa bei mai multa apa, dar nu inainte de culcare, si exclude bauturile cafeinizate si ciocolata din gustarile tale de seara. Pentru a te relaxa, este bine sa iti pregatesti un ceai relaxant inainte de somn. Renunta la ceaiul verde sau negru si opteaza pentru ceaiuri fara cafeina, precum menta, tei, musetel sau roibos.

