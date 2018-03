Transplantul hepatic - una dintre cele mai complicate interventii din chirurgie

Comunicat de presa

Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, 325 de milioane de persoane din intreaga lume au hepatita de tip B sau C, virusurile acestor boli fiind printre cele mai periculoase din câte exista. si in România, peste 1,4 milioane de persoane au una dintre formele de boala care in timp, poate afecta grav ficatul. Daca pentru hepatita B exista vaccin, pentru hepatita C inca nu s-a dezvoltat unul. Tratamentele medicamentoase din ce in ce mai performante pot tine hepatita sub control. Insa in multe cazuri, doar transplantul de ficat mai poate restabili functionarea acestui organ important din corp, afectat grav pe termen lung de infectia cu virusurile hepatitelor B sau C.

“In cazul adultilor, principala indicatie a transplantului de ficat este in anumite cazuri de hepatite. ainsa transplantul mai poate fi recomandat si in anumite situatii de boli autoimune, precum hepatita autoimuna, si in ciroza primara. In ultima vreme, au crescut cererile de transplant pentru hepatita steatozica si pentru hepatica alcoolica din cauza faptului ca a crescut numarul pacientilor cu aceste afectiuni. Daca aceste boli duc la ciroza, suntem nevoiti sa recomandam transplantul hepatic”, spune prof. dr. Remzi Emiroglu (foto), din cadrul Acibadem, unul dintre cei mai buni experti din lume in transplant de ficat.

Pentru centrele de prestigiu specializate in transplant de ficat, acesta a devenit o interventie de rutina, desi este una dintre cele mai complicate din chirurgie. 80 la suta dintre interventii se fac cu ficat de la donator viu.

“Transplantul cu ficat de la donator viu este cel mai dificil, pentru ca in acest caz, avem practic, doi pacienti de care trebuie sa avem grija. Donatorului trebuie sa-i pastrezi intacta starea de sanatate: ganditi-va ca extragem o parte din ficat, iar reconstructia vaselor si canalelor biliare este foarte laborioasa. Consider ca acest tip de operatie este una dintre cele mai dificile din cate exista. Daca ar fi sa facem un top mondial, Turcia este pe primul loc la transplantul de rinichi cu donator viu, iar la ficat, suntem pe locul al doilea dupa Coreea de Sud. In tara noastra, acest tip de interventie este foarte frecvent, se fac in jur de 1400 de transplanturi de ficat pe an, iar 80-85 la suta dintre interventii sunt cu donator viu. Transplantul este foarte bine reglementat in Turcia de catre Ministerul Sanatatii. Centrele de transplant sunt evaluate periodic, iar rata de succes trebuie sa fie mai mare de 85 la suta. Daca nu se repecta acesti parametri, centrul este inchis”, adauga profesorul turc.