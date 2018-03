Comunicat de presa

Anual, sute de cupluri din Romania ajung la medicii specialisti in infertilitate pentru ca nu-si pot indeplini o mare dorinta: aceea de a deveni parinti. Dupa un an de incercari nereusite de a obtine o sarcina pe cale naturala, urmeaza o serie de investigatii si tratamente, a caror valoare poate ajunge la cateva mii de euro.

“Problemele de fertilitate apar in special in decada 30-40 de ani. In ultimul timp, asistam la amanarea conceptiei, multe femei aleg sa-si construiasca mai intai cariera si lasa sarcina pe locul al doilea. Trebuie stiut ca, dupa varsta de 35 de ani, fertilitatea scade in mod natural intr-un ritm accelerat si diagnosticul de infertilitate se pune dupa numai 6 luni de incercari nereusite”, afirma dr. Ioan Boleac, medic primar obstetrica-ginecologie in cadrul Clinicii de Fertilitate Gynera.

Specialistii clinicii, care au facut pana acum peste 5.000 mii de proceduri de reproducere asistata, au analizat fenomenul infertilitatii si au ajuns la concluzia in 30 la suta din situatii problemele sunt diagnosticate la femei, in alte 30 de procente la barbati, iar in 20 la suta din situatii, ambii parteneri au probleme. Ramane o cifra de 20 la suta in care diagnosticul este infertilitate de cauza necunoscuta.

“La femeile cu infertilitate de cauza necunoscuta pot fi necesare mai multe proceduri FIV decat la alte paciente. Depinde mult de varsta, de mostenirea genetica, de stilul de viata. Cu cat pacienta e mai tanara, cu atat sansele de reusita sunt mai mari, mai ales daca are un stil de viata sanatos. In principiu, dupa trei proceduri FIV se obtine sarcina la aproximativ 80% din cazurile de infertilitate cu cauza necunoscuta la pacientele sub 40 de ani. Dupa 40 de ani, peste 90% dintre ovule au defecte genetice si sansele de succes sunt mult reduse”, remarca dr. Dorina Codreanu, medic primar obstetrica-ginecologie, cu supraspecializare FIV, in cadrul Gynera.

Stilul de viata dezechilibrat este unul dintre factorii incriminati pentru aparitia infertilitatii in cuplu. Obezitatea, stresul si alimentatia dezechilibrata scad mult sansele de a procrea. In plus, un sfert dintre paciente fumeaza si nu sunt dispuse sa renunte la acest obicei extrem de nociv.

“Fumatul afecteaza toate organele, inclusiv pe cele reproductive. De asemenea, fumatul afecteaza atat capacitatea de obtinere a sarcinii, cat si pe cea de mentinere a sarcinii. Cu cat numarul tigarilor este mai mare, cu atat efectele sunt mai puternice. De aceea, e foarte important ca pacientii sa intelega ca ei se pot ajuta singuri. Avem persoane la care fertilitatea s-a imbunatatit considerabil prin renuntarea la fumat”, spune medicul Ioan Boleac.

Medicii trag un semnal de alarma in privinta altui fenomen ingrijorator: insuficienta ovariana. Multe dintre paciente se confrunta cu reducerea excesiva a numarului de ovule dupa 30 de ani, iar rezerva ovariana nu corespunde varstei lor, ci unei persoane mult mai in varsta. Aceste fenomen afecteaza atat fertilitatea naturala, cat si sansele de succes al tratamentelor de fertilizare. Tranzitia catre menopauza incepe inainte de 30 ani, fara niciun simptom, iar menopauza se poate instala precoce, inainte de 40-45 de ani. Tocmai de aceea, campaniile sustinute de specialistii Gynera pentru a preveni acest fenomen au inclus si testul AMH, care poate oferi indicatii in privinta rezervei ovariene. Extrem de importante sunt si tratarea corecta a infectiilor genitale, pentru ca sansele de a obtine o sarcina sa nu fie compromise pe termen lung.

“Cele mai importante sunt infectiile cu Chlamydia, Mycoplasma si gonococ, care sunt principalele cauze ale anexitei, ale bolii inflamatorii pelvine (BIP). Lasate netratate sau tratate incorect, aceste afectiuni scad sansele de obtinere a unei sarcini, dar pot afecta si evolutia unei sarcini. Trebuie stiut ca un episod de anexita duce la infectie cronica, care afecteaza anatomia trompei si a ovarului. De aceea, boala inflamatorie pelvina trebuie luata in serios si tratata corespunzator, fara a avea contact sexual in aceasta perioada”, avertizeaza medicul Ioan Boleac.

“In cazul pacientelor cu ovare polichistice, medicul de familie are un rol foarte important. Boala ovarelor micropolichistice nu inseamna doar menstruatii rare, neregulate si, eventual, infertilitate. Este o boala metabolica complexa, iar la pacienta respectiva riscul de diabet zaharat de tip II si de boli cardiovasculare la varste relativ tinere (45-55 ani) este semnificativ crescut. De aceea, aceste paciente ar trebui cat de curand indrumate la medicul ginecolog, la cel endocrinolog si la nutritionist care, impreuna, ii vor explica necesitatea schimbarii stilului de viata si vor recomanda tratamente corespunzatoare. Uneori sunt recomandate anticonceptionalele, dar acestea nu trateaza cauza, ci doar regularizeaza menstrele. In plus, anticonceptionalele nu trebuie luate pe termen lung pentru ca unele studii suspecteaza ca, in timp, scad rezerva ovariana si determina intrarea la menopauza mai devreme”, completeaza medicul Dorina Codreanu.