Menopauza nu este „baba cloanta”

Femeia este guvernata de fragilul echilibru hormonal si de schimbarile datorate diferitelor varste ale feminitatii. De la turbulenta adolescenta in care hormonii pornesc un adevarat iures in corpul tinerelor fete pentru a le pregati pentru deplinatatea femeii, trecand prin perioada in care femeia devine mama si pana la uneori complicata menopauza, in viata femeii exista un dans continuu al hormonilor.

Pe scurt despre menopauza

Menopauza reprezinta sfarsitul ciclului menstrual al unei femei si al fertilitatii si are loc atunci cand ovarele nu mai produc estrogen si progesteron si menstruatia a incetat deja de un an.

Menopauza incepe in jurul varstei de 51 de ani si de la aceasta varsta se poate vorbi de menopauza naturala. Dar poate avea loc si inainte de 40 de ani si atunci se va numi menopauza prematura. Varsta la care incepe este dictata in general de genele fiecarei femei.

Simptomele incep odata cu dereglarea ciclului menstrual. Menstruatia neregulata se poate mentine pana la patru ani, dupa care se va opri de tot. In tot acest timp s-ar putea sa aveti si una sau mai multe simptome ca: modificari ale dispozitie, libido scazut, bufeuri, transpiratie, batai rapide de inima, dureri de cap, uscaciune vaginala sau probleme cu somnul.

Pentru a face fata cu brio acestei perioade trebuie sa urmati cateva reguli: sa dormiti suficient, sa va asigurati ca aveti o atmosfera racoroasa noaptea si sunteti imbracata cu o pijama subtire, peste care puteti pune un jerseu fin, sa va ingrijiti pielea cu creme mai grase (se usuca), sa faceti exercitii de concentrare si relaxare, sa aveti o dieta variata si bogata in nutrienti, sa pastrati un jurnal al simptomelor si sa discutati des cu prietenele dumneavoastra!

Plantele – ajutor nepretuit!

Multe femei apeleaza la tratamente hormonale pentru a tine in frau simptomele menopauzei. Din pacate insa, multe dintre acestea folosesc hormoni de sinteza care au efecte adverse cunoscute. Exista insa numeroase plante care pot ameliora simptomele menopauzei si le pot reda femeilor linistea de care au atata nevoie.

Dong Quai

Dong Quai a fost folosita in medicina traditionala chineza pentru tratarea afectiunilor ginecologice pentru mai bine de 1200 de ani. Dong Quai creste nivelurile de estrogen prin inlocuirea hormonilor naturali cu hormoni de plante numiti fitoestrogeni. Este excelenta pentru reglarea menstruatiei, poate restabili echilibrul hormonal si usureaza multe simptome ale menopauzei.

Cimcifuga (black cocosh)

Cimcifuga este una dintre cele mai puternice plante cand vine vorba despre ameliorarea bufeurilor! Planta este deseori folosita pentru a trata simptomele hormonale ale femeilor, inclusiv sindromul premenstrual (PMS), crampele menstruale si simptomele menopauzei. Cimcifuga este utilizata astazi pe scara larga. Guvernul german a aprobat-o deja ca o alternativa de prescriptie la terapia hormonala.

Kudzu

Kudzu este o alta planta folosita de sute de ani de medicina traditionala chineza, pentru o gama intreaga de afectiuni. Intr-un studiu efectuat de o agentie guvernamentala din Thailanda, unui grup de femei i-a fost administrat kudzu si unui alt grup i-au fost administrati estrogeni conjugati. La sfarsitul studiului s-a constatat ca nivelurile hormonale erau aproape aceleasi si astfel s-a concluzionat ca planta poate ameliora simptomele menopauzei fara efectele secundare periculoase ale hormonilor de sinteza.

Lemn dulce

Un studiu din 2012 efectuat pe 90 de femei a constatat ca cele care au luat capsule cu extract de lemn dulce au raportat scaderea frecventei si severitatatii bufeurilor. Un alt studiu efectuat in 2014 a constatat ca femeile care au luat suplimente de lemn dulce au raportat o durata mai scurta a bufeurilor.

Echilibrare hormonala deplina

Fiecare planta din cele descrise are puterea de a ameliora unele dintre simptomele menopauzei. Noi va propunem insa Sublima HormonBalace 45+, un produs 100% natural, o reteta originala Dacia Plant, bazata pe un regal de plante terapeutice: dong quai, cimicifuga, kudzu, salvie, lemn-dulce si ulei esential de roinita.

Sublima Hormon Balance 45+ este un produs gandit special pentru a ajuta la ameliorarea simptomelor menopauzei, prin echilibrare hormonala blanda. Hormon Balance 45+ ajuta la reducerea starilor neplacute care apar la menopauza, reducerea numarului si a intensitatii bufeurilor, incetinirea procesului de imbatranire a pielii si mentinerea tonusului psiho-emotional!

Sublima Hormon Balance 45+ poate fi gasit in farmacii, magazine naturiste si pe daciaplant.ro.