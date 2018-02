Cum indepartam alunitele: chirurgical sau cu laserul?

Comunicat de presa

Este deja cunoscut faptul ca alunitele se pot transforma in cancer de piele, mai exact melanom, o tumora agresiva si cu prognostic deloc incurajator daca nu este tratata in timp util. Pe de alta parte, ele pot fi inestetice sau pot cauza disconfort atunci cand sunt agatate sau traumatizate, adesea fiind luata in calcul optiunea de a le indeparta.

Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, explica avantajele si dezavantajele tratamentului chirurgical si al celui laser – doua din optiunile cele mai comune de tratare a alunitelor.

Termenul de "alunita" este in general folosit pentru a exprima leziuni aflate la suprafata pielii, de cele mai multe ori de culoare bruna sau chiar si de culoarea pielii. Desi cele mai multe dintre ele sunt de obicei inofensive, in ziua de astazi exista o incidenta crescanda a cancerului de piele, fapt pentru care este recomandat un control regulat al acestor excrescente.

“Pe langa riscul de a dezvolta aceasta temuta boala, un alt motiv pentru care multe persoane ajung la dermatolog pentru indepartarea alunitelor este localizarea acestora in zone vizibile sau in care sunt agatate si se pot infecta si sangera considerabil. Ajunsi in acest punct, este nevoie de un diagnostic clinic foarte ferm pentru a decide tipul alunitei si modalitatea de inlaturare, atunci cand acest lucru este necesar sau dorit. Dermatoscopia sau analiza microscopica «in viu» a alunitelor va oferi detalii importante si de multe ori diagnostice pentru leziunile pielii”, explica domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog.

Metoda chirurgicala

Inlaturarea alunitelor se face, in mod traditional, chirurgical, sub anestezie locala. In acest caz se poate opta pentru o excizie chirurgicala, urmata de plasarea de fire de sutura sau cauterizare.

Principalul avantaj al acestei proceduri este acela ca alunitele suspecte pot fi trimise pentru examen histopatologic – standardul de aur in diagnosticul leziunilor pielii. Un dezavantaj, insa, este ca excizia chirurgicala si chiar si cauterizarea se pot complica cu cicatrici care pot fi inestetice in unele cazuri. Cu toate acestea, excizia chirurgicala ramane metoda cea mai sigura de abordare a alunitelor care trebuie inlaturate.