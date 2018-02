6 motive pentru care iti sangereaza gingiile

Comunicat de presa

Urmele de sange pe periuta dentara, ramase pe un mar din care am muscat sau in spuma din chiuveta dupa periaj nu reprezinta un semnal de alarma atata vreme cat raman un fenomen izolat, insa daca apar frecvent ar trebui sa ne trimita la medicul stomatolog pentru investigatii si tratament.

Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, enumera cele mai comune cauze ale sangerarii gingiilor, explicand care sunt greselile ce duc in unele cazuri la aparitia acestui fenomen.

Desi gingia poate sangera accidental si daca este zgariata de un aliment tare, uscat sau de o margine ascutita a unui dinte cariat sau dinte/lucrari fracturate, mai frecvent cauzele sangerarii ei sunt:

1. Placa bacteriana

Cauza principala (80% din cazuri) a sangerarii gingivale o reprezinta o pelicula fina aderenta de dinte, in care se afla numeroase bacterii ce prin descompunerea acizilor ataca atat smaltul, cat si gingiile, producand carii si gingivita.

“Periajul corect si folosirea atei dentare sunt cei mai importanti aliati in indepartarea placii bacteriene si oprirea sangerarii. In acest sens pot fi de ajutor apele de gura si tabletele care coloreaza placa bacteriana, ajutandu-ne sa identificam locurile in care aceasta s-a acumulat, producand sangerarea gingivala”, spune specialistul ortodont.

2. Modificarile hormonale

De-a lungul unei luni sau a perioadei de sarcina multe femei pot suferi variatii ale nivelului de hormoni, care produc inflamatia gingivala cu inrosire, marire de volum si sangerare. In aceste perioade delicate, igiena dentara trebuie sa fie mult mai atenta, pentru ca situatia sa nu fie complicata si de o infectie bacteriana serioasa.

3. Alimentatia dezechilibrata

Desi in lumea civilizata rar putem vorbi despre carente alimentare severe, curele de slabire extreme, intinse pe perioade indelungate si cu dezechilibre majore ale factorilor nutritionali duc la scaderea imunitatii, afectand intregul organism si implicit si gingiile. Fructele si legumele nu trebuie sa lipseasca niciodata dintr-o dieta sanatoasa.

4. Fumatul

Pe langa efectele negative cunoscute asupra intregului organism, fumatul produce colorarea dintilor, iar la nivelul gingiei scade oxigenarea si capacitatea de aparare fata de infectia bacteriana. Apare, astfel, sangerarea, inflamatia si in final parodontoza, cu pierderea dintilor. Renuntarea la fumat va salva nu numai cativa ani din viata, dar si cativa sau chiar toti dintii.

