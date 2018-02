Ingerasul PufyPUF – aliatul jocului in aer liber!

Advertorial

Copiii sunt imbracati, gata de sanius. Fularele la gat, caciulile pe cap si... cel mic incepe sa planga: „ma doare gatul!”. Dintr-o data, toata distractia s-a risipit ca fumul si toata familia ramane in casa.

Ca sa nu mai fiti nevoiti sa renuntati la distractie, este timpul sa ii ajutati pe copii sa aiba un sistem imunitar puternic si sa ameliorati rapid micile neplaceri cum ar fi durerile de gat.

Ca multe alte mamici veti zice probabil ca suplimentele alimentare pentru stimularea imunitatii sunt greu de administrat copiilor: ba se plang ca nu mai vor atatea ceaiuri, ba refuza cu incapatanare sa inghita comprimate naturale. si, in plus, stramba din nas ori de cate ori le dati sa manance fructe sau legume proaspete, care ii ajuta sa aiba un sistem imunitar puternic.

Sunt exact cateva dintre problemele pe care Dacia Plant le-a luat in calcul atunci cand a creat Ingerasul PufyPUF, o linie de trei produse dedicata stimularii imunitatii naturale a copiilor si ameliorarii durerilor de gat. Cele trei solutii sunt create exclusiv cu ingrediente naturale, neavand in componenta zahar, coloranti si conservanti, iar atentia pentru copii a facut Dacia Plant sa se orienteze catre produse usor de folosit (spray), cu un gust placut, stabilit prin votul copiilor!

Cu totii ne dorim sa ne crestem copiii natural, cu o alimentatie din care sa lipseasca amelioratorii, colorantii, conservantii si alte substante chimice. Ne dorim sa manance sanatos si variat, stim ca doar asa sistemul lor imunitar va functiona la maxim si ii va feri de majoritatea germenilor.

Din pacate insa intervin numeroase obstacole in calea acestui deziderat: copiii sunt mofturosi si nu vor sa manance fructe si legume, sunt atrasi prea mult de produse de cofetarie, patiserie si fast-food, iar legumele, carnea si fructele din comert ascund si ele chimicale in detrimentul substantelor nutritive –motive pentru care copiii au nevoie de suplimente naturale, bazate 100% pe ingrediente naturale. Plantele medicinale le vor oferi substantele bioactive de care au nevoie pentru a avea un sistem imunitar puternic si pentru ca fiecare sistem in organism sa functioneze impecabil.

Dacia Plant a creat trei solutii extrem de practice pentru ameliorarea rapida a simptomelor usoare de raceala: Ingerasul PufyPUF Propolis si Echinacea spray, Ingerasul PufyPUF Propolis si Musetel spray si Ingerasul PufyPUF Salvie spray.

Ingerasul PufyPUF Propolis si Echinacea spray - Imunitate de fier

Ingerasul Pufy PUF Propolis si Echinacea le asigura copiilor protectia zilnica prin intermediul catorva pufuri placute la gust si usor de aplicat. Are in componenta propolis si echinacea, doua ingrediente cu efecte puternice pentru stimularea imunitatii.

• Propolisul: este folosit de mii de ani pentru proprietatile sale antiinfectioase si antiinflamatorii, care sunt in special eficiente in sfera ORL. Are proprietati antibiotice, antiinflamatorii si antiseptice fiind un gardian forte al sistemului imunitar.

• Echinacea: gratie proprietatilor sale puternic imunostimulente poate fi considerata unul din cele mai eficiente ''vaccinuri naturale'', fiind o planta practic lipsita de toxicitate sau reactii adverse. Studiile clinice au demonstrat eficacitatea echinaceei in prevenirea bolilor, a otitei si a bolilor ORL in general (amigdalita, laringita, etc.).

Ingerasul Pufy PUF Propolis si Musetel spray - Dezinfectant natural

O solutie creata special cu gandul la preventia si ameliorarea afectiunilor respiratorii si digestive la copii. Cele mai frecvente neplaceri raportate de copii sunt durerile de gat si cele de burtica, iar Ingerasul PufyPUF Propolis si Musetel spray este acum aici pentru a-i ajuta sa alerge din nou fara grija! Produsul ajuta in plus si la mentinerea sanatatii pielii si mucoselor.

• Musetelul: este o solutie excelenta pentru calmarea durerilor de burtica deoarece linisteste spasmele musculare si ajuta la o digestie buna prin stimularea secretiilor digestive. Are efecte benefice in afectiunile respiratorii: bronsite acute si cronice, traheite, traheobronsite; viroze respiratorii, stari gripale si afectiuni ale cavitatii bucale, faringelui si amigdalelor: stomatite, gingivite, afte, faringite sau amigdalite. Beneficiile lui nu se opresc insa aici, el fiind excelent pentru ingrijirea pielii, avand puternice efecte cicatrizante. La orice taietura, arsura sau iritatie, musetelul isi demonstreaza puterea de ingrijire si ajuta pielea sa se regenereze rapid si frumos.

• Propolis: are puterea de a calma durerile de gat si de a ingriji cavitatea bucala. Valorizat de secole, propolisul este un remediu excelent pentru afectiunile aparatului respirator si pentru mentinerea sanatatii sistemului imunitar.

Ingerasul PufyPUF Salvie spray - Fara dureri de gat, pentru cei alergici la propolis

Este o solutie creata special pentru ameliorarea afectiunilor cailor respiratorii pentru copiii alergici la propolis. Are, ca si fratii lui, puternice efecte antiinflamatoare, antispastice, antiseptice si carminative, fiind indicat pentru mentinerea sanatatii aparatelor respirator si digestiv si a cavitatii bucale, faringelui si amigdalelor.

• Salvia: este folosita de sute de ani in medicina traditionala in afectiuni bucale, faringite, laringite, amigdalite, bronsite acute si cronice, viroze respiratorii, stari gripale, afectiuni digestive, enterocolite si colici abdominale. A fost mult timp considerata un adevarat panaceu, avand peste 60 de indicatii mentionate in textele istorice.

Produsele PufyPUF spray sunt destinate copiilor cu varste de la 1 la 14 ani, fiindu-le alaturi ori de cate ori acestia se confrunta cu micile neplaceri ale afectiunilor sezonului rece sau ca un gardian vigilent al imunitatii. PufyPUF sunt produse sub forma de spray, usor de transportat si de administrat, putand fi folosite cu usurinta de copii in orice moment al zilei.