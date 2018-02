Sfatul medicului dermatolog: Cum prevenim aparitia de vergeturi in timpul sarcinii

Din pacate, odata aparute, vindecarea completa a acestora nu este posibila, fapt pentru care cea mai buna alegere este prevenirea lor prin acordarea unei atentii deosebite ingrijirii pielii si alimentatiei pe perioada celor 9 luni de sarcina.

Numite in termeni medicali striae gravidarum, vergeturile post sarcina sunt cauzate de intinderea in exces a pielii pe masura ce abdomenul devine tot mai mare pentru a face loc unui copil in dezvoltare. Desi pielea este, in general, destul de elastica, in timpul sarcinii, la fel ca si in adolescenta sau oricand are loc o crestere in greutate, aceasta este intinsa prea mult si prea repede.

“Fibrele elastice aflate chiar sub suprafata pielii se rup, rezultatul fiind aparitia unor vergeturi in special pe burta si sani, zonele care cresc cel mai mult pe perioada unei sarcini, dar si pe coapse, fese si brate superioare. Vergeturile sunt in prima faza roz, rosiatice sau violete, iar dupa incheierea sarcinii se estompeaza treptat pana la alb sau gri”, explica doamna doctor Alina Suru (foto), specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie.

Din fericire, acest efect nedorit al sarcinii asupra corpului poate fi prevenit prin respectarea urmatoarelor sfaturi:

1. Hidratarea pielii

Ingrijirea pielii cu o lotiune sau o crema puternic hidratanta este recomandata in orice moment, dar mai ales in perioada sarcinii, fiind indicate produsele care contin vitamina E sau A, dar si cele care au printre ingrediente alfa hidroxiacizii (AHA) sau extracte de plante.

“Desi nu exista dovezi clare ca aceste creme pot impiedica aparitia vergeturilor, exista semne ca folosirea lor frecventa inca de la inceputul sarcinii poate contribui la reducerea efectelor negative asupra corpului prin mentinerea elasticitatii pielii. In plus, aplicarea acestora printr-un masaj va favoriza o mai buna circulatie sangvina”, spune doamna doctor Alina Suru.

La fel de benefice sunt si uleiurile: cel de masline, de vitamine E, uleiurile esentiale si uleiul de ricin, care contribuie la imbunatatirea elasticitatii pielii.

2. Consumul de apa

In timpul sarcinii corpul are o nevoie crescuta de hidratare, fiind recomandat consumul a sase pana la opt pahare de apa pe zi. Apa are un rol important in detoxifierea organismului si in acelasi timp ajuta pielea sa isi mentina elasticitatea. “Este de evitat, in schimb, consumul de bauturi care contin cofeina deoarece acestea cresc riscul de aparitie a vergeturilor. O alternativa este ceaiul verde, o bautura bogata in antioxidanti si care nu contine cofeina. De asemenea, sunt recomandate din plin alimentele cu un continut ridicat de apa, cum ar fi pepeni, capsuni, castraveti etc.”, recomanda specialistul dermatolog.

3. Dieta bogata in nutrienti

Pentru a preveni aparitia de vergeturi este recomandata o dieta care include alimente bogate in vitaminele D, E, zinc si proteine. Foarte importanta este si vitamina C, care stimuleaza productia de colagen – un aliat esential in mentinerea frumusetii si tineretii pielii reducerea ridurilor si prevenirea vergeturilor.

“Sunt recomandate, de asemenea, alimentele bogate in antioxidanti, care vor ajuta la hidratarea si protejarea pielii: spanac, afine, capsuni, dar si alimentele care contin vitamina E, ce protejeaza membranele celulelor pielii: nuci, seminte, broccoli sau avocado. Alimentele bogate in vitamina A - morcovi, cartofi dulci, mango, dovlecei si ardei rosii - repara tesuturile pielii, iar alimentele care contin omega 3 - peste, ulei de peste, nuci, oua si stridii - mentin membranele celulare sanatoase si confera pielii stralucire si tonifiere”, recomanda specialistul dermatolog.

4. Exercitiile fizice

Exercitiile fizice sunt eficiente in mentinerea elasticitatii pielii prin imbunatatirea circulatiei si, in plus, pot ajuta la pastrarea unei greutati optime.

“Contrar asteptarilor, sportul poate fi benefic in timpul sarcinii, insa orice fel de exercitii fizice trebuie facute numai dupa consultarea medicului. Exercitiile Kegel, yoga, inotul sau doar de o simpla plimbare zilnica vor ajuta la imbunatatirea circulatiei sangvine si vor dezmorti articulatiile”, spune doamna doctor Alina Suru.

Unele exercitii pot chiar sa usureze efortul de a duce o sarcina: extensiile, exercitiile de intarire a musculaturii si alte miscari simple pot ajuta viitoarea mamica sa se simta mai bine in timpul celor 9 luni si chiar sa se recupereze mai usor dupa nastere.