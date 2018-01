Aparatul dentar - influenta asupra simetriei faciale

Tratamentul ortodontic obisnuit produce o imbunatatire estetica deosebita nu numai in ceea ce priveste zambetul si alinierea dentara, ci si in aspectul buzelor si a profilului facial.

Comunicat de presa

Asimetria faciala este normala intr-o anumita masura, insa cand este mai accentuata, devine un factor de disconfort pentru persoanele care se confrunta cu aceasta problema. Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, spune ca acest dezechilibru al trasaturilor faciale poate fi determinat, printre altele, si de dezvoltarea inegala a celor doua maxilare si de pozitia anormala a dintilor, caz in care tratamentul ortodonic poate corecta sau macar ameliora aspectul fizionomic.

Este un lucru firesc ca fata umana sa prezinte un anumit grad de asimetrie – o lipsa de proportii in trasaturile faciale – insa in cazul unor persoane aceasta este deosebit de pronuntata, fiind de multe ori legata de probleme de ordin oral: malocluzia, dintii nealiniati, dintii inclinati in interior sau exterior. Tratamentul cu aparat dentar fix, mobil sau functional, dupa caz, poate corecta aceste imperfectiuni estetice, aducand nu doar beneficii pentru sanatate, ci si o imbunatatire a increderii in sine si a calitatii vietii.

“Tratamentul ortodontic inceput cat mai devreme, inca din copilarie, poate corecta aceste asimetrii, producand schimbari majore, benefice, in fizionomie si scutind viitorul adult de numeroase probleme de imagine, de incredere in sine si chiar de sanatate. Si la adult aparatul dentar poate corecta sau macar ameliora aspectul fizionomic. Uneori insa, in cazurile de decalaj mare osos (in special a mandibulei prea proeminente) trebuie asociat si tratament chirurgical de taiere si repozitionare a mandibulei si uneori si a maxilarului”, explica doamna doctor Mihaela Dan.

Cazuri in care tratamentul ortodontic corecteaza asimetria faciala

Tratamentul ortodontic obisnuit produce o imbunatatire estetica deosebita nu numai in ceea ce priveste zambetul si alinierea dentara, ci si in aspectul buzelor si a profilului facial.

“Buza impinsa prea in fata de catre dintii prea iesiti in afara altereaza si profilul, care devine prea proeminent si, uneori, impiedica gura sa se inchida complet. De asemenea, buza impinsa asimetric, intr-o parte de un canin iesit in afara arcadei, isi va relua aspectul placut imediat dupa corectarea pozitiei dintilor”, explica specialistul ortodont.

Imagini ale persoanelor care au purtat aparat dentar inainte si dupa tratament ilustreaza cat de mult poate alinierea dintilor sa influenteze aspectul chipului. “In unele cazuri schimbarile fizionomice postoperatorii, in bine, de altfel, sunt atat de mari incat pacientul are nevoie temporar de consiliere psihologica, deoarece nu mai recunoaste persoana din oglinda, imaginea fiind complet diferita de cea cu care era obisnuit de zeci de ani”, adauga doamna doctor.