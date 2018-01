5 motive nebanuite pentru care te simti mai obosita in fiecare zi

Studiile arata insa ca femeile resimt mai rapid stresul, spre deosebire de partenerii lor, motiv pentru care sunt si mai expuse in fata oboselii cronice. Potrivit Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor, din Statele Unite, 16% dintre femeile cu varste intre 18 si 44 de ani au afirmat ca se simt epuizate, spre deosebire de doar 9% in cazul barbatilor. Factorii care provoaca astfel de probleme pot veni din orice directie, din propria locuinta, din mediul de lucru si chiar din cercurile sociale.

5 motive pentru care te simti mai obosita in fiecare zi:

1. Simti ca nu ai suficient spatiu

Anxientatea este o problema reala, iar sentimentul ca nu ai destul spatiu in casa ta isi poate pune amprenta asupra sanatatii tale psihice. De aici pot aparea si si alte probleme, printre care oboseala provocata de stres si nemultumire. “Micro apartamentele sunt excelente pentru tinerii care au 20 de ani, dar sunt nesanatoase pentru oamenii care au trecut de 30 sau de 40 de ani, care se afla sub mai multi factori de stres si pot vedea un spatiu mai mic ca pe o problema.”, explica Dak Kopec, directorul de design pentru sanatate de la Colegiul Arhitectilor, din Boston, Statele Unite ale Americii.

Folosind trucuri inteligente pentru amenajarea unui living mic, iti poti imbunatati mediul caminului tau, schimband tocmai acele lucruri care iti diminueaza confortul zilnic. “Cand ne gandim la viata intr-un loc mic, avem tendinta de a pune accentul pe lucruri practice, precum spatiul necesar pentru un frigider. Dar un apartament trebuie sa indeplineasca si nevoi la nivel psihic, un loc in care sa te poti exprima si relaxa, iar acest lucru este dificil de facut intr-un spatiu restrans”, explica si Samuel Gosling, profesor de psihologie la Universitatea din Texas, pentru publicatia americana The Atlantic.

2. Nu te hidratezi suficient

Potrivit unor cifre obtinute de Institutul de Sanatate, din Marea Britanie si publicate de Daily Mail, una din cinci persoane care se prezinta la medic acuzand o stare avansata de epuizare nu se hidrateaza corect. Doctorul britanic Roger Henderson detaliaza: “Sunt multe motive care pot provoca oboseala, dar una dintre cauzele cele mai surprinzatoare este deshidratarea. Multi dintre pacientii mei nu beau destule lichide in fiecare zi, spunand ca isi amintesc sa bea apa doar cand le este foarte sete, desi exista si alte semne care apar inainte, precum durerile de cap si imposibilitatea de a te concentra”.

3. Stresul de la locul de munca

In 2008, doctorul Tara Chaplin, de la Universitatea Yale a ajuns, in urma unui studiu, la concluzia ca femeile resimt, la locul de munca, anxietatea, supararea si stresul mai mult decat barbatii, si acest lucru din cauza faptului ca nu se pot detasa suficient de anumite probleme cu care se confrunta. Iar toate acestea conduc spre o stare avansata de epuizare. In cazul de fata, invata sa te indepartezi mai usor de anumite probleme si sa faci diferenta intre timpul petrecut la locul de munca si cel petrecut acasa.

4. Somnul insuficient

In mod cert, nu e nicio surpriza ca daca nu dormi suficient nici nu te vei simti odihnita. Dar motivele pentru care acest lucru se intampla sunt ingrijoratoare. Cresterea unui copil sau orele suplimentare la locul de munca provoaca o reactie in lant la nivel de comportament. Legal & General a descoperit in urma unui sondaj ca 42% din 5000 pe persoane participante au raspuns ca lipsa somnului este cea mai mare ingrijorare in privinta sanatatii, aceasta fiind urmata de starea generala de oboseala, acuzata de 34% dintre respondentii acestui sondaj. Potrivit acestui studiu, persoanele aflate intre 18 si 64 de ani au nevoie sa doarma intre 7 si 9 ore pe noapte, in ciuda faptului ca media se opreste undeva la 6 ore.

5. O stare generala de nemultumire

Atitudinea iti influenteaza fiecare aspect al vietii. O stare generala de nemultumire va veni cu un consum mental suplimentar si chiar si cu efecte nedorite: Esti nemultumita de felul in care arati, crezi ca nu faci fata sarcinilor de la munca, iti pui la indoiala calitatile de iubita, de mama sau de prietena si nu ai incredere in propriile abilitati. Toate acestea reprezinta o epuizare uriasa de care trebuie sa scapi.

Motivele pentru care te poti simti obosita sunt mereu legate intre ele. Dincolo de programul lung si dificil si de responsabilitatile care iti ocupa majoritatea timpului, pentru sanatatea ta si o stare mai buna, ofera-ti resursele de a-ti transforma mediul pe placul tau, de a calatori si de a te relaxa atunci cand corpul si mintea simt nevoia.

Sursa foto: Shutterstock / Copyright: Dean Drobot