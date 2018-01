Donatorii de sperma - solutia care a dus la nasterea a sute de copii in Romania

Comunicat de presa

Statisticile mondiale pe tema infertilitatii arata ca intre 5 si 20% dintre cupluri nu pot avea copii, iar in jumatate dintre aceste cazuri vorbim despre factori masculini. in multe situatii, donatorii de sperma sunt singura solutie. Un subiect inca tabu, desi au trecut mai bine de 50 de ani de la aparitia primei banci de sperma din istorie, in 1960. Insa numarul sarcinilor obtinute datorita donatorilor este in crestere. Iar daca in 1990 vorbeam exclusiv despre cupluri heterosexuale care apelau la donatori, in 2015 lucrurile stateau astfel la nivel mondial: 50% dintre beneficiari erau persoane singure, femei care voiau sa devina mame, 30% cupluri de lesbiene si doar 20% cupluri heterosexuale*.

Cum arata tendintele in Romania?

“A crescut semnificativ numarul cuplurilor sau femeilor singure care necesita sperma de la donator. Desi nu putem vorbi de foarte multe cazuri, avem si cupluri homosexuale interesate de aceste proceduri. In Clinica Gynera, se utilizeaza probe de sperma de la donator atat in proceduri de inseminare artificiala, cat si in cele de fertilizare in vitro, in functie de varsta si situatia medicala a pacientei. Cateva zeci de copii s-au nascut deja ca urmare a procedurilor medicale cu sperma donata efectuate in clinica noastra. Conform rapoartelor Agentiei Nationale de Transplant publicate anual, sunt confirmate cateva sute de nasteri in Romania, in ultimii ani, urmare a inseminarilor sau fertilizarilor in vitro cu sperma donata”, descrie situatia dr. Laura Dracea (foto), director medical al Clinicii Gynera Bucuresti- clinica de fertilizare din Romania si din Europa.

Donatorii de sperma pot fi cunoscuti (li se poate dezvalui identitatea, cu acceptul lor) sau anonimi (identitatea este cunoscuta doar la banca de sperma, ei fiind identificati, in rest, printr-un cod). Chiar si in cazul donatorilor anonimi, exista un profil cunoscut de catre toti cei interesati, care poate fi de baza sau extins. intre cele mai reprezentative caracteristici furnizate, ar fi de mentionat: etnicitatea, varsta, inaltimea, greutatea, culoarea ochilor, culoarea parului, constitutia fizica, educatia, profesia.

In multe cazuri sunt disponibile rezultate ale evaluarii psihologice sau chiar mesaje/citate din raspunsurile donatorului la diferite intrebari. Toti donatorii sunt investigati pentru peste 40 de mutatii genetice frecvente, precum si pentru statusul imunologic pentru mai multe boli infectioase relevante, intre care hepatite B si C, HIV, Citomegalovirus.