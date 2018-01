Sarbatorim 29 de ani de la prima victorie a celulelor stem!

Transplantul cu celule stem este o procedura utilizata in intreaga lume, procentul celor care apeleaza la o banca de celule stem fiind din ce in ce mai mare.

Comunicat de presa

Povestea a inceput in anul 1988, cand Matthew Farrow, un copil de 5 ani din Carolina de Nord, a fost tratat cu ajutorul celulelor stem din cordonul ombilical al surorii sale, de anemia Fanconi, o boala necrutatoare care provoaca deces daca varsta pacientului este pana in 30 de ani.

„Reusita de acum 29 de ani a extins aria tratamentelor cu ajutorul celulelor stem din cordonul ombilical. De aceea, procentul familiilor care aleg sa recolteze celule stem copiilor la nastere este in continua crestere.

Ce este anemia Fanconi

Anemia Fanconi este o afectiune recesiva familiala autozomala care apare din cauza fragilitatii cromozomului, care este, in general, asociata cu diferite anomalii congenitale si hematologice. Aceasta poate fi mostenita.

Anemia Fanconi apare in primii 10 ani de viata, iar pana la varsta de 30 de ani a pacientului poate fi fatala. Po-trivit studiilor, exista 15 gene anormale care provoaca aceasta anemie, cea mai comuna fiind cea care deter-mina cancerul mamar (BRCA2). Anemia Fanconi poate dezvolta anemia aplastica in cazul copiilor, anomalii congenitale, leucemie si alte tipuri de cancer.

Ce s-a intamplat acum 29 de ani

Primul transplant de celule stem din cordonul ombilical (CB) a fost efectuat in 1988 in cazul unui pacient cu anemie Fanconi. Donatorul a fost sora sa cu HLA identica. CB a fost colectat si crioconservat la nastere. Tran-splantul a avut succes si pacientul este in prezent in viata si fara boli.

La momentul primului transplant, putini stiau despre proprietatile biologice ale celulelor stem din cordonul ombilical, acest transplant fiind posibil datorita lui HE Broxmeyer si EA Boyse, care au studiat continutul celu-lelor progenitoare din CB si al lui AD Auerbach, care a realizat diagnosticul prenatal de anemie Fanconi.

Sangele ombilical este o sursa alternativa de celule stem hematopoietice pentru pacientii cu afectiuni hema-tologice care pot fi vindecati prin transplant de celule hematopoietice.



De atunci pana in prezent...

In urma acestui succes timpuriu, alti cercetatori au extins activitatea prin tratarea altor frati HLA-potriviti folo-sind celule stem din cordonul ombilical, de cele mai multe ori pentru leucemie. Acest tratament nu numai ca a functionat, dar a avut avantaje in ceea ce priveste transplantul de maduva osoasa, incluzand si rate mai scazute ale bolii acute grefa-versus-gazda, o complicatie a transplantului in care celulele donatoare ataca destinatarul.

Cercetatorii sunt de parere ca sangele din cordonul ombilicar poate fi folosit pentru tratarea unui numar ma-re de boli. Transplantul de celule stem din cordonul ombilical a salvat deja viata multor pacienti cu anumite tipuri de cancer si boli hematologice.

In prezent, transplantul cu celule stem din cordonul ombilical este un tratament de succes, acesta, conform statisticilor, ofera rezultate uimitoare in cazul a peste 80 de boli standardizate. Printre acestea se numara diferite tipuri de cancer, boli sanguine, deficiente imune, leucemii, anomalii mostenite ale globulelor rosii, boli hematologice, dar si diferite tipuri de limfoame Hodgkin sau non – Hodgkin.

Cercetatorii sunt intr-o permanenta cautare a modalitatilor de extindere a utilizarii celulelor stem. In mo-mentul de fata se desfasoara un studiu clinic pentru tratarea copiilor cu paralizie cerebrala cu celule stem din sangele din cordonul ombilical propriu recoltat la nastere. Un studiu anterior a demonstrat ca metoda este sigura si in prezent se cerceteaza eficacitatea acestui tratament.

Universitatea DUKE din Durham, Carolina de Nord/ Statele Unite ale Americii, acestia au efectuat un transplant pentru o fetita de 1 an, care sufera de paralizie cerebrala, proba eliberata de catre partenerul Baby Stem, Seracell in data de 06.12.2016. Sangele din cordonul ombilical pe care parintii au ales sa il stocheze cu partenerul Baby Stem, a fost utilizat in tratarea unor leziunii ale creierului.

