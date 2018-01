De ce este foarte greu sa renuntam la fumat?

Comunicat de presa

O treime din populatia Romaniei fumeaza, cei mai multi dintre ei avand varsta cuprinsa intre 26 si 35 de ani, au studii superioare, venituri mari si locuiesc in mediul urban, arata un studiu realizat, anul acesta, in Romania, la solicitarea Initiativei 2035 fara Tutun.

Mai mult de atat, potrivit aceluiasi studiu, numarul tigarilor fumate creste o data cu varsta, 40% dintre fumatori consumand mai mult de un pachet de tigari pe zi, majoritatea dintre ei cu varsta intre 36 si 45 de ani.

Ceea ce majoritatea fumatorilor stiu, dar ignora, este ca tigarile nu sunt doar tutun si hartie. In timpul procesului de fabricatie, se adauga un intreg cocktail de substante chimice. Cu fiecare tigara, o persoana va inhala substante nocive, inclusiv:

Nicotina. Aceasta este substanta care stimuleaza creierul si provoaca dependenta. Daca o persoana fumeaza in mod regulat, abstinenta poate prezenta efecte neplacute. Simptomele pot include pofte intense, anxietate crescuta, iritabilitate si dureri de cap.

Gudron - este reziduul care este depozitat in plamani. De aici, acesta intra in sange si se duce in alte parti ale corpului. Gudronul contine peste 4000 de substante chimice, peste 50 de cancerigeni, dar si alte otravuri. Acesta este motivul pentru care fumatul este considerat una dintre cele mai mari cauze ale bolilor.

Monoxid de carbon. Acest gaz afecteaza cat de mult oxigen poate transporta sangele in corp. Ca urmare, fumatul impiedica organismul sa obtina oxigenul necesar pentru a functiona fara probleme. Fumatul poate conduce la dificultati de respiratie, nivel scazut de energie si circulatie slaba.

Afectiuni foarte grave cauzate de fumat

De asemenea, fumatul creste riscul de a dezvolta o gama larga de afectiuni si boli de sanatate. Dar obiceiul nu numai ca dauneaza sanatatii fumatorului, ci poate avea si un impact negativ asupra oamenilor din jurul lor. Copiii si bebelusii care traiesc cu oameni care fumeaza sunt vulnerabili la multe probleme de sanatate. Acestea includ boala pulmonara obstructiva cronica si un risc crescut de deces.

Unele dintre cele mai frecvente afectiuni legate de fumat includ:

Infertilitatea. Fumatul afecteaza fertilitatea barbatilor si femeilor, ceea ce poate face dificila conceperea unui copil