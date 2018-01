Criogenarea ovulelor, solutia pentru femeile care vor sa aiba copii dupa 40 de ani

Comunicat de presa

Infertilitatea este o problema de sanatate la nivel global, iar incapacitatea femeilor de a obtine o sarcina pe cale naturala este clasata pe locul 5 in topul dizabilitatilor care afecteaza omenirea. Statisticile Organizatiei Mondiale a Sanatatii sunt ingrijoratoare: milioane de cupluri care-si doresc copii nu-i pot avea din cauza unor afectari ale sistemului reproductiv. Expertul in tratarea infertilitatii, Deniz Usal (foto), diagnosticheaza frecvent astfel de cupluri in cadrul clinicilor Acibadem din Turcia. Printre acestea, si multi romani.

“Exista mai multe categorii de pacienti. In prima categorie care reprezinta 10-15 la suta din pacienti, intra femeile care se confrunta cu probleme de ovulatie. Apoi, exista categoria de paciente cu probleme tubare, ale trompelor uterine, care reprezinta cam 17-20 la suta din cazuri. Exista si factorul masculin, unul din 4 pacienti avand diverse tulburari care afecteaza calitatea materialului seminal, a spermei. Pe langa aceste situatii, vedem si cupluri care nu pot avea copii pe cale naturala, desi investigatiile nu arata vreo problema. Acestea sunt cazurile de infertilitate de cauza necunoscuta. Avem si situatii mai deosebite asa cum este cea cand pacienta sufera de endometrioza. De asemenea, intre 5 si 10 la suta dintre femeile care nu pot avea copii au probleme la nivel uterului”, descrie situatia medicul turc.

Doctorii pun diagnosticul de infertilitate atunci cand cuplurile nu obtin o sarcina pe cale naturala dupa un an de incercari. De altfel, intr-un cuplu fara probleme de sanatate, sansele ca femeia sa ramana insarcinata sunt de 15 la suta in prima luna, de 50 % in sase luni si ajung la 80 la suta intr-un an. Dupa aceasta perioada, se impun teste speciale.

“Urmarim 3 aspecte: daca femeia are o rezerva de ovocite, daca sperma este normala si daca trompele sunt deschise sau nu. Daca identificam vreo problema la unul dintre cele 3 aspecte, atunci putem incepe tratamentul pentru a rezolva problema respectiva. Daca, de exemplu, nu depistam nicio problema si nu este nici endometrioza, atunci putem diagnosticul de infertilitate de cauza necunoscuta. In cazul cuplurilor cu infertilitate de cauza necunoscuta, cand femeia are mai putin de 37 de ani si o rezerva normala de ovocite, recomandam sa mai astepte o sarcina intre 6 luni si un an. Daca la celelalte categorii de paciente am descoperit motivul pentru care sufera de infertilitate, fie recomandam inseminare, fie fertilizare in vitro”, completeaza specialistul in tratarea infertilitatii, Deniz Usal.

Fertilizarea in vitro este o procedura care se aplica in lume de aproape 40 de ani. Pana astazi, aproximativ 5 milioane de copii au venit pe lume datorita medicinei reproductive. Performantele acesteia se imbunatatesc permanent si reusesc sa vina in ajutorul celor care vor sa aiba copii chiar si dupa 40 de ani. De altfel, dupa varsta de 35 de ani, numarul de ovule scade vertiginos. In plus, exista si situatii cand femeile se nasc cu un numar mic de foliculi care vor genera ovulele. Medicina reproductiva are solutii si pentru astfel de situatii.

“Daca o pacienta de 37 de ani are o rezerva normala de ovocite si s-a hotarat ca in urmatorii 5 ani sa nu ramana insarcinata, atunci recomandam criogenarea ovulelor. De asemenea, daca o femeie trebuie sa faca chimioterapie, atunci recomandam procedura inainte de tratament. in plus, fiecare femeie are o varsta biologica diferita. De exemplu, o tanara de 25 de ani poate avea o rezerva mica de ovule, ca o femeie de 45 de ani. Nu exista o varsta standard la care se recomanda o testare a fertilitatii. Daca o femeie ia decizia sa-si crioprezerveze ovulele, atunci se recomanda sa mearga la ginecolog o data pe an, ca sa vada exact care este rezerva si in functie de asta, sa faca procedura sau nu”, adauga expertul in FIV al clinicilor ACIBADEM.

