de dr. Mihaela Dan, specialist ortodont Orto-Implant Expert

In general, in cazul tratamentului ortodontic dureaza intre sase si treizeci de luni pana cand pacientul obtine rezultatul dorit: un zambet minunat, dinti drepti, perfect aliniati si o muscatura corecta. Desi durata purtarii aparatului dentar depinde in mare masura de clasificarea malocluziei, de tipul de dispozitive utilizate pentru corectarea acesteia si perseverenta pacientului, doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont, a explicat pentru Garbo.ro ca etapele tratamentului ortodontic raman acelasi indiferent de complexitatea cazului tratat.

1. Alegerea medicului ortodont.

Acest pas este indicat sa se faca la recomandarea medicului stomatolog curant, la recomandarea unui prieten sau membru de familie care a obtinut deja rezultate bune cu aparatul dentar sau dupa o documentare intensa pe internet privind experienta medicului, pregatirea continua prin participarea la cursuri si congrese, review-urile sincere ale altor pacienti si mai ales cazuistica bogata, cu rezultate bune si rapide.

2. Consultatia initiala.

La prima consultatie medicul examineaza pacientul si radiografia si stabileste cea mai buna varianta de tratament, acceptata de acesta. Daca pacientul decide sa urmeze tratamentul, se iau amprentele, se fac fotografiile initiale si se programeaza fie direct montarea aparatului, fie extractiile dentare, daca aceastea sunt necesare. O saptamana dupa acestea are loc si aplicarea aparatului dentar fix.

3. Aplicarea aparatului dentar.

Aplicarea aparatului dentar fix este complet nedureroasa, se face fara anestezie si dureaza 45 – 60 minute/arcada. La aplicarea aparatului dentar mobil copilul este invatat sa-si puna si sa scoata aparatul singur, fara ajutorul parintilor, iar acestora li se dau instructiuni de activare a surubului si de ingrijire/curatare a aparatului dentar.

4. Activarile periodice.

Zambetul minunat care este obtinut la finalul tratamentul ortodontic reprezinta rezultatul actiunii a numeroase forte diferite asupra danturii si o planificare atenta a acestora de catre ortodont. Astfel, o data la 3-4 saptamani, in functie de evolutie, se fac tractiuni asupra dintilor, se schimba elasticele si uneori si arcurile aparatului dentar fix sau se strang sarmele aparatului mobil, se slefuieste din plastic pentru dirijarea deplasarilor dintilor etc.