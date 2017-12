Ai dintii sensibili? Iata 6 metode de la specialist pentru a calma sensibilitatea dentara

Comunicat de presa

Sensibilitatea dentinara ne poate impiedica sa ne bucuram de micile placeri ale vietii: o ceasca de cafea, o cupa de inghetata, fructele acrisoare sau chiar o gura de aer mai rece ne pot provoca fiori si chiar durere intepatoare la nivelul dintilor. Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, explica ce e de facut pentru a evita aparitia unor astfel de momente neplacute.

Sensibilitatea dentara este o problema frecventa, care implica disconfort sau o senzatie acuta, brusca si temporara de durere la contactul cu anumite substante si temperaturi. Aceasta problema apare deoarece in unele zone smaltul dentar este foarte subtire sau chiar absent, iar dentina aflata dedesubt, prin care trec terminatii nervoase, este expusa factorilor externi.

Din fericire, exista anumite masuri care pot fi luate pentru ca sensibilitatea dentara sa nu ne afecteze viata de zi cu zi:

1. Folosirea pastei de dinti potrivite

Unele paste de dinti maresc sensibilitatea dintilor, cum ar fi cele cu efect de albire sau cele care contin pirofosfat acid de sodiu.

“Sunt de preferat pastele de dinti special create pentru dintii sensibili, deoarece contin substante care obstrueaza canaliculele dentinare in care se afla terminatiile nervoase, impiedicand contactul acestora cu factorii externi. Desigur ca pentru un efect de durata, aceste paste de dinti trebuie folosite in mod constant. In mod obisnuit, primele beneficii terapecutice sunt observate dupa cel putin o luna de folosire”, explica doamna doctor Mihaela Dan.

“Medicul stomatolog poate recomanda o pasta speciala care nu este destinata periajului zilnic, ci se aplica pe dinti timp de 5 minute pentru a remineraliza smaltul dentar”, completeaza specialistul ortodont.

2. Evitarea bauturilor acidulate

Acestea au un efect foarte puternic de demineralizare a smaltului, care devine mai poros si se subtiaza. Acelasi efect il pot avea si unele alimente acide, sucurile naturale de fructe sau vinul, de aceea ele trebuie consumate cu moderatie.

“Este recomandata limitarea consumului lor si periajul la aproximativ 20 de minute dupa masa chiar si daca nu exista inca sensibilitatea dentara. Este de preferat sa fim precauti cu privire la consumarea anumitor alimente si bauturi, deoarece atunci cand apare, pierderea smaltului este ireversibila”, atentioneaza doamna doctor Mihaela Dan.