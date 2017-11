Mituri si obiceiuri gresite ale romanilor bolnavi de cancer care le scurteaza viata

Medicii oncologi romani atrag atentia asupra unor obiceiuri periculoase care persista in randul populatiei din Romania.

Comunicat de presa



Cancerul este o boala in plina expansiune: daca in 2012, 14 milioane de persoane din intreaga lume se confruntau cu diverse afectiuni maligne, pana in 2030, numarul acestora va ajunge la aproape 22 de milioane. Cifrele se explica atat prin cresterea globala a populatiei, cat si prin imbunatatirea sperantei de viata.

“Daca vorbim despre Romania, exista o prevalenta diferita a cancerului la femei fata de barbati. Cel mai frecvent la femei este cancerul mamar, apoi urmeaza cel de col uterin, cancerul de colon, de endometru, apoi in primele 10 mai sunt cancerele de ovar, tiroida, cancerul pulmonar, melanomul malign si renal. La barbati, pe primul loc ca frecventa este cancerul de colon, urmeaza cel de prostata, apoi cancerele pulmonare, de vezica urinara, de cavitate orala, de faringe, de laringe, cancerul renal, gastric si leucemiile”, descrie situatia dr. Mirela Dragan (foto), oncolog in cadrul spitalului Onco Card.

Medicii oncologi romani semnaleaza si o crestere alarmanta a cancerelor localizate in sfera digestiva cum sunt cele de stomac sau de colon. Sunt tot mai numeroase si pacientii, tot mai tineri, ajung la doctori in stadii avansate. Ceea ce le reduce drastic speranta de viata.

“Daca un cancer este depistat la debutul bolii, sansele de vindecare se pot dubla. De altfel, se stie ca in stadiile 1 si 2, rata de curabilitate a cancerului este de 80-90%, pe cand in stadiile avansate, scade dramatic. Depinde si de localizare, dar este important sa fie descoperit in faze incipiente”, completeaza oncologul Mirela Dragan.

In plus, expertul Onco Card atrage atentia asupra unor obiceiuri periculoase care persista in randul populatiei din Romania.

“Cea mai periculoasa este tentatia de a apela la terapii naturiste. Noi le spunem pacientilor ca macar sa ne anunte daca folosesc terapii naturiste, pentru ca pot exista reactii adverse sau involutii si ar trebui sa le cunoastem originea. Exista, din pacate, si pacienti care folosesc exclusiv terapia naturista sau anumite regimuri alimentare. Si am vazut, din pacate, si cancere care ar fi fost tratabile si vindecabile daca ar fi venit la timp la noi. De exemplu, am vazut un cancer mamar la o persoana tanara care nu a dorit sa faca tratament. Boala a evoluat, a avut metastaze hepatice multiple si atunci, in ceasul al 12-lea, s-a gandit ca ar vrea sa faca ceva, dar a fost prea tarziu”, marturiseste dr. Mirela Dragan.