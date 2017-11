7 legume si o sursa inepuizabila de proteine de buna calitate

Vrei sa afli un secret despre cum poti avea un tonus bun al organismului si energie optima pentru toata ziua? Atunci este momentul sa afli ca meniurile care includ legume bogate in proteine te pot ajuta, zi de zi, sa-ti imbunatatesti rezervele de energie ale organismului, sa cresti rezistenta sistemului imunitar si sa incetinesti procesul de imbatranire. Asa ca poti include, cu incredere, in meniul zilnic, aceste alimente vegetale bogate in fibre, minerale si alti nutrienti. Iata, in continuare, sapte legume esentiale pe care le poti integra rapid, fara un efort mare si cu nenumarate avantaje in alimentatia ta: nautul, lintea, mazarea, bamele, fasolea neagra uscata si cea verde si soia.

1. Nautul

Un aliment pe care vei dori, sigur, sa-l folosesti tot mai des in bucataria ta este nautul. Acesta are efecte minunate pentru reducerea starii de oboseala, eliminarea anumitor probleme respiratorii, ale ritmului cardiac neregulat sau a starilor de ameteala. De asemenea, rezultatele unui studiu recent au aratat faptul ca nautul poate avea beneficii si in managementul greutatii sau in reglarea nivelului de insulina. E bine de stiut ca 100 grame de naut contin 2,89 mg de fier si vitamina C. Nautul poate fi folosit atat in salate, supe, chiftelute, piureuri, cat si sub forma de bautura calda energizanta ca substitut pentru cafea.

2. Lintea

Daca intentionezi sa adopti un stil de viata vegetarian, atunci trebuie sa identifici cat mai multe surse de proteine vegetale care sa inlocuiasca, in dieta ta, proteinele animale. Consumul de linte este atractiv pentru continutul mare de nutrienti al acestei plante, aportul considerabil de proteine, numarul mic de calorii si senzatia de satietate, cele mai bune optiuni culinare pe baza de linte fiind supa crema usor dulceaga sau salata. Aceasta sursa de proteine vegetale este bogata si in fier si se pastreaza si dupa fierbere, fiind recomandata de nutritionisti in special femeilor gravide.

3. Mazarea

Mazarea atat de dulce la gust este usor de preparat si in stare proaspata si congelata si are in compozitie vitamine din complexul B (B1, B2, B3, B6, B9) si vitaminele A, C si K. Consumul de mazare scade riscul de osteoporoza, imbunatateste sanatatea ochilor, reduce riscul de boli cardiovasculare, combate oboseala cronica si regleaza digestia. Gustul sau inconfundabil a facut ca mazarea, disponibila proaspata de primavara pana toamna, sa fie intrebuintata in alimentatia zilnica a oamenilor din cele mai vechi timpuri pana astazi, fiind originara din Orientul Apropiat si cultivata, apoi, de greci si romani.

4. Bamele

Ce zici daca ai descoperi un aliment inedit, extraordinar de util in curatarea intestinului gros si calmarea simptomelor de intestin iritabil? Mai putin cunoscute in bucataria romaneasca, bamele provin din zonele tropicale si sunt inrudite cu familia arborelui de cacao. Acestea pot fi consumate pentru bogatul lor continut nutritional, in acid folic, vitaminele C, A si B6, magneziu, betacaroten, tiamina si potasiu. Bamele verzi sunt pastai micute cu boabe si un compus interior mucilaginos delicat, cu multiple beneficii pentru imbunatatirea sanatatii, iar gustul lor este asemanator cu cel al sparanghelului.

5. Fasolea neagra

Daca vrei sa ai, in acelasi timp, o inima puternica si o memorie stralucitoare, atunci poti include in programul meselor tale fasolea neagra, o delicatesa cu un bogat continut nutritional, in acid folic, magneziu, antioxidanti si vitamina B1 (tiamina). La fel ca si afinele, fasolea neagra contine flavonoide antocianine si accelereaza refacerea celulara si cea a tesuturilor de piele, ajutand la obtinerea unui ten sanatos si frumos. De asemenea, consumul de fasole neagra regleaza nivelul zaharului din sange si intareste sistemul cardiovascular.

6. Fasolea verde

Daca vrei sa tii la distanta racelile in anotimpul rece, atunci poti apela cu incredere la consumul de fasole verde, o leguma abundenta in antioxidanti si substante minerale, precum fier, potasiu, calciu, fosfor si magneziu. De asemenea, daca doresti sa reduci nivelul colesterolului, fasolea verde iti poate fi un aliat de nadejde fara sa fie nevoie sa consumi mai mult de 50 de grame/zi. Si, nu in ultimul rand, fasolea verde este un bun ajutor in protectia anticangerigena si ofera senzatia de satietate, fara sa fie nevoie sa consumi prea multe calorii.

7. Soia

Boabele de soia, apreciate, si originare din zonele asiatice, sunt tot mai cunoscute si in bucataria romaneasca sub forma de pateuri, cereale, iaurt sau lapte si, bineinteles, branza tofu. In prezent, insa, poti testa si alte preparate din soia, specifice bucatariei japoneze, mai putin cunoscute publicului larg, cum ar fi alunele din soia sau pasta de fasole din soia. Dintre cele mai importante beneficii ale boabelor de soia se pot mentiona cresterea nivelului de estrogen in organism sau fixarea calciului in sistemul osos, iar consumul sau este recomandat, printre altele, in caz de astenie, surmenaj sau convalescenta.

Asa ca, daca te-ai hotarat sa optezi pentru aceste legume speciale, cu con inut proteic sporit, vei avea doar de castigat din punct de vedere al sanatatii si, in acelasi timp, iti vei imbogati experienta culinara cu noi gusturi si texturi delicioase.

